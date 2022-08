Renóvase a normativa de gardas de oficinas de farmacia logo de 20 anos

Lugar. A Xunta vén de presentar un proxecto de Decreto de horarios, quendas de garda e vacacións das oficinas de farmacia na comunidade galega, para substiruír o agora vixente do ano 1999. Así o informa o Executivo Galego nun comunicado, no que se expón que o proxecto está dende onte “a exposición pública no Portal de Transparencia para a presentación de suxestións”.

O documento regula os horarios, as quendas de garda e as vacacións nas oficinas de farmacia establecidas na Comunidade Autónoma de Galicia e determina o número de profesionais farmacéuticos necesarios para a atención ao público nas mesmas. O obxectivo final é garantir á poboación unha excelente cobertura da rede de atención farmacéutica en todo o territorio galego.

A través desta normativa, a Xunta quere homoxeneizar os horarios de apertura dos establecementos: preténdese que a cidadanía saiba que horarios teñen e, sobre todo, cales van a cumprir os requisitos de estar abertas as 24 horas, e que sexa igual para as catro provincias. En consecuencia, o decreto marcará a obriga de que esta información estea permanentemente actualizada nas páxinas web dos colexios oficiais de farmacéuticos de Galicia.

Zonas rurais. No documento téñense en “especial consideración” as oficinas de farmacia localizadas en zonas rurais ou núcleos urbanos de pouca densidade, coa finalizade de garantir unha cobertura de servizos adaptada ás características de todo o territorio galego.

Unha importante innovación respecto ao decreto vixente é a inclusión, dentro dos criterios de regulación das quendas de garda, do concepto de “área de referencia dos puntos de atención continuada (PAC)”. Deste xeito, márcase a obriga de que exista cando menos unha oficina de farmacia de garda situada a menos de 15 quilómetros de cada PAC ou a menos de 15 minutos del.

Serán os colexios oficiais de farmacéuticos de cada provincia os que deberán establecer os sitema de quendas, xa que “son os que mellor coñecen as circunstancias e características” das farmacias de cada rexión e as necesidades reais da súa poboación. ECG