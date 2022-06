Repuntan lixeiramente os contaxios e os casos activos de Covid en Galicia, pero baixan os hospitalizados

SANTIAGO. EUROPA PRESS. Os casos activos de Covid-19 seguen en ascenso en Galicia e sitúanse en 9.437, que implican 61 máis que a xornada anterior, após detectarse outros 947 contaxios; mentres que os hospitalizados descenden a 409 --dez menos--. A taxa de positividade, pola súa banda, descende até un 34% no conxunto da Comunidade galega. Segundo os datos actualizados este sábado pola Consellería de Sanidade, con rexistros até as 18,00 horas do venres, recollidos por Europa Press, mantéñense en 15 os pacientes ingresados en UCI e baixan a 394 os hospitalizados noutras unidades --dez menos--.

Por áreas sanitarias, a presión hospitalaria alíviase en cinco do sete, mentres aumenta en Vigo, onde son 90 os ingresados en unidades convencionais --sete máis-- e dous en UCI --uno máis--; e en Ourense, con 59 pacientes en planta --catro máis-- e un en críticos --sen cambios--. Por contra, os pacientes descenden na da Coruña e Cee, con catro ingresados Covid en UCI --uno menos-- e 81 os hospitalizados noutras unidades --dúas menos--; mentres que na de Santiago e Barbanza continúa unha persona en UCI pola Covid --sen cambios-- e descenden a 56 os ingresados noutras unidades --dúas menos--.

Tamén baixan na de Pontevedra e O Salnés, onde aínda que aumentan a cinco o críticos --un máis--, baixan a 37 os hospitalizados noutras unidades --oito menos--; na de Lugo, aínda que se mantén con dous pacientes Covid en UCI --sen cambios--, baixan a 39 os doutras unidades --seis menos--; e na área sanitaria de Ferrol son 32 persoas noutras unidades de hospitalización --tres menos-- e queda ademais sen pacientes en UCI.

CASOS EN AUMENTO. Por quinta xornada consecutiva os casos activos de Covid-19 ascenden en Galicia e continúan por encima dos 9.000 ao situarse en 9.437, que implican 61 máis que o día anterior, ao haber máis contagios (947) que altas (884), ao que se suman outros dous falecementos. O ascenso de novo é practicamente xeneralizado menos no distrito sanitario de Lugo, onde hai catro infeccións activas menos; e na de Santiago, con 18 menos. Nas restantes, Vigo lidera o aumento (+50), seguida da Coruña (+18), Pontevedra (+8) e Ferrol (+6). Ourense non rexistra cambios.

Por tanto, a área de Vigo mantense con máis casos activos, con 2.094; seguida da da Coruña e Cee, con 1.950; Santiago e Barbanza, con 1.678; Ourense, con 1.280; e Pontevedra e O Salnés, con 1.020. As outras dúas seguen por baixo do milleiro de infeccións activas: Lugo, con 945 e Ferrol continúa á cola, con 463. Segundo o último informe actualizado polo Ministerio de Sanidade este pasado martes, 7 de xuño, adaptado ao novo sistema de vixilancia da Covid-19 centrado en poboación vulnerable, a incidencia acumulada a 14 días en Galicia en maiores de 60 anos descendeu a 704,09 casos por 100.000 habitantes, mentres que a media nacional reduciuse a 586,71. Na Comunidade galega a incidencia no grupo de idade de 60 a 69 anos baixou a 14 días a 647,33 casos por 100.000 habitantes; no de 70 a 79 anos a 723,85; e no de maiores de 80 anos reduciuse a 764,37.

MÁIS CONTAXIOS. En canto aos novos contagios de Covid-19 descenden lixeiramente a 947, que supoñen 18 máis que os 929 do venres. Co novo protocolo xa non se contabilizan os autotest positivos e non se fan probas de diagnóstico a poboación en xeral, salvo á vulnerable. Deste xeito, os contaxiados ascenden en Galicia a 625.697, dos cales 141.270 corresponden á área de Vigo; 129.546 á da Coruña e Cee; 99.462, á de Santiago e Barbanza; 76.316 á de Ourense; 71.431, á de Pontevedra e O Salnés; 68.723 á de Lugo; e 38.061, á de Ferrol. Este venres pasado levaron a cabo 953 PCR en Galicia, que elevan a 3.914.640 as probas deste tipo feitas desde o inicio desta pandemia, e 1.967 test de antígenos, que supoñen 1.784.589 feitos na Comunidade galega desde o comezo desta crise sanitaria, o que implica 2.920 entre ambas. E a taxa de positividade --número de PCR positivas por cada 100 realizadas-- baixa ao 34,84% desde o case 38% rexistrado este venres. Así, segue por encima do 5% que marca a OMS para dar por controlada a pandemia.

FALECIDOS E CURADOS. As vítimas da pandemia da Covid-19 en Galicia rexistradas na web do Sergas ascenden 3.537 despois de notificar a Consellería de Sanidade este sábado outros dous óbitos. Un deles rexistrouse o 9 de xuño e corresponde a un home de 89 anos da área de Vigo; mentres que o outro foi o 10 de xuño, dunha muller de 58 anos na área de Ferrol. Ambos presentaban patoloxías previas. Pola súa banda, desde o inicio desta crise sanitaria 612.796 persoas curáronse da Covid-19 na Comunidade galega, após recibir o alta outras 884 con respecto ao día anterior.