Rescatados dous mozos ao quedar illados nunhas rochas cando pescaban en Arteixo

Dous mozos foron rescatados despois de quedar illados nunha zona de rochas mentres pescaban por mor da subida da marea no termo municipal de Arteixo (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos ocorreron sobre as 20,00 horas deste martes na Praia de Area Grande, na localidade coruñesa de Arteixo.

Ao lugar acudiron efectivos dos Bombeiros de Arteixo, así como efectivos do servizo local de Protección Civil para axudar aos mozos na súa volta a terra firme.

Foron os propios afectados quen chamaron ao 112 Galicia para informar da súa situación. Segundo explicaron, o aumento do nivel da auga deixounos illados nunha zona de rochas sen posibilidade de voltar polos seus propios medios a terra firme, relataron as mesmas fontes.

Por iso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia puxo en marcha un operativo coordinado por Salvamento Marítimo, que puña a disposición o helicóptero de rescate, pero, como as persoas estaban en bo estado de saúde e, tras unha valoración in situ da situación, os axentes da Policía Local, así como o equipo do servizo local de Protección Civil observaron opcións de rescate por terra.

Deste xeito, en colaboración cos Bombeiros de Arteixo, iniciaron un proceso para sacar aos mozos das rocas con bo resultado, destacou o 112. Así, os mozos volveron a terra e descartaron a atención sanitaria.

SANTIAGO. EUROPA PRESS