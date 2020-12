Rescatados tres mariñeiros no litoral de Cangas tras o naufraxio da súa embarcación

Os servizos de emerxencias rescataron este mércores aos tres mariñeiros do pesqueiro 'Cacheira Segundo', que se afundiu fronte ao litoral de Cangas (Pontevedra).

En concreto, segundo a información do CIAE 112-Galicia e da Delegación do Goberno, o suceso ocorreu ao oeste da praia de Areacova, onde a embarcación, na que viaxaban as tres persoas, chocou contra unha batea mentres regresaba ao porto de Aldán.

Os tres ocupantes foron rescatados por unha embarcación que se atopaba na zona e que os trasladou até o porto. Un dos afectados tivo que ser trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con "importantes lesións nunha perna".

No operativo interviñeron o avión Sasemar 102 e a Salvamar Mirach de Salvamento Marítimo, o buque Irmáns García Nodal de Gardacostas, e efectivos de Protección Civil de Cangas, de Policía Local e de Garda Civil. Segundo informou a delegación do Goberno, activouse o plan de control de posible contaminación na zona.

PONTEVEDRA. EUROPA PRESS