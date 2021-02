¿Resucitarán hostelería, comercios o agencias de viaje en Semana Santa?

Primero el verano, después la Navidad y ahora le toca a la Semana Santa buscar una “salvación” que se centre en reactivar la actividad económica tan perjudicada por el virus. Sin embargo, negro (como el café solo) ven ese “socorro” algunas entidades gallegas de los sectores más impactados por dicha crisis. Todo ello, mientras aún pesan las palabras de Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, quien reconocía recientemente que este periodo podría “ser la fecha de reinicio de los viajes nacionales si se dan las condiciones de seguridad”. Ojalá.

“Queda lejísimos, pero viendo las cifras que hay de contagios, la verdad es que la cosa no pinta nada bien”, indica el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, señalando que “desde luego” no quieren que se salven como las anteriores festividades. Esas que ahora nos están regalando “todos estos casos que estamos teniendo”.

Para Pardal, la solución reside en la vacuna, evidentemente, pero también en el compromiso individual de cada persona sobre la pandemia, así como en el cumplimiento de los protocolos y restricciones esenciales para eludirla con todas las garantías.

Por ello, es vital ser “consecuentes con nuestros actos a la hora de movernos” o “estar con gente”. En este sentido, el dirigente de esta agrupación gallega de empresas vinculadas al campo turístico considera que este sector “ha tomado las medidas necesarias para que se cumpliese toda la normativa vigente y los protocolos higiénico-sanitarios”.

Además, resalta que “mientras no se recupere la confianza, no va a haber clientes”. “Si no podemos movernos, si tenemos nuestros concellos cerrados perimetralmente, es ilógico que por ejemplo la hotelería esté abierta”, manifiesta Pardal.

Desde el Clúster Turismo de Galicia comentan asimismo que es importante más tenacidad en las normas y multas impuestas. “Nos gustaría que se endurecieran esas medidas, esas sanciones”, añade Cesáreo Pardal, con el objetivo de que “empiecen a llegar a casa”.

Igualmente, apunta que los políticos deberían tenerles en cuenta para las vacunaciones, “por ese contacto directo con tanta gente” que predomina en su ámbito de actuación, remarcando que sin inyecciones ni responsabilidad social “esto se puede prolongar meses y meses”.

INCERTIDUMBRE ACUMULADA. Desde la Confederación de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández, su presidente, es “un poco reacio” a entender que la Semana Santa se va a salvar: “Hay que contar fundamentalmente con la incertidumbre que tiene el turista y el consumidor, aunque sean de cercanías”.

Ante esta situación que está “en la mente” de las personas que viajan, o que gastan, conforme mantiene este experto podría aplicarse el “turismo de raíz”, consistente en que los gallegos de la costa vayan al interior y viceversa: algo que sería factible aunque “con cierta limitación”.

El empresario, que valora evidentemente todo el esfuerzo posible para la máxima promoción de Galicia, destacando la voluntad que mantienen las administraciones, remarca sin embargo que quien “manda es el consumidor” y aun permitiéndose la movilidad habrá “dudas” entre la gente “al buscar un destino” vacacional durante esas fechas.

Con todo, “la ilusión va por delante, igual que cuando sellas un impreso de lotería”, aunque no vaya a producirse “un vuelco de noventa grados” y esta etapa festiva, si resucitase al final, “no será nunca, a pesar de que pueda ser buena, una Semana Santa tradicional”.

Sin saberlo todavía, solo queda esperar y ver cómo evoluciona la crisis. “Ojalá sea cierto que esté salvada, pero no voy a caer en la tentación de lo que precisamente ha dicho la ministra de turismo hace pocos días”, concluye Fernández.

HARTOS DE “SALVAR A”. “La opinión que tenemos de la Semana Santa es pesimista”, asevera por otro lado el presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viaje, Juan Antonio Rivadulla, explicando que no prevén mucho movimiento.

Quizás si se de algo el turismo de cercanías, según apunta, pero “muy poco”, porque no observan que “los clientes estén dispuestos mientras no avancen las vacunas”.

Precisamente esta modalidad es en la que se están centrando, ya que será la primera en recuperarse, aun con “la mirada puesta en principios del verano, y aún así con pinzas, porque todo depende del ritmo de la vacunación y como vaya evolucionando la pandemia”, matiza Rivadulla.

“Ojalá nos equivoquemos”, reconoce el profesional con relación a estas previsiones, tildadas por el mismo como las “más optimistas”. Del mismo modo, añade que a estas alturas, tras un año con permanentes conflictos en este sector tan perjudicado por el COVID, ya escapan del lema “Salvar la Semana Santa”.

“No se trata de salvar, se trata de que la pandemia reduzca los efectos, que remita, que aparezcan las vacunas y que todos estemos tranquilos para poder viajar”, concluye, indicando que está “siempre por delante la seguridad de los clientes”.

Aun PREMATURO. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apuntó ayer en este sentido que evaluar las previsiones de Semana Santa sería “precipitarse”, ya que “até finais de febreiro” toca “centrarse” en controlar la pandemia.