Rey Varela preside a comisión das caixas que pechará a investigación

Santiago. O deputado popular José Manuel Rey Varela presidirá a comisión de investigación para analizar a evolución económico-financeira das antigas caixas de aforros e as causas e responsabilidades da súa transformación en bancos, incluíndo as indemnizacións millonarias das súas exdirectivos. Acompáñanlle na mesa deste órgano a tamén popular Lupe Murillo, como vicepresidenta da comisión, e o nacionalista Ramón Fernández Alfonzo, como secretario.

O presidente da Cámara, Miguel Santalices, presidiu onte a constitución, por terceira vez, desta comisión, que foi aprobada o pasado 20 de outubro por unanimidade do pleno. O principal obxectivo é rematar os traballados das dúas lexislaturas pasadas (a IX e X), oito anos despois desde a primeira vez que se impulsou este órgano.

En declaracións aos medios posteriores á comisión, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, suxeriu que a dilación nos traballos desta comisión ten que ver co proceso xudicial que levou a cabo nas mesmas datas en que se iniciou a investigación parlamentaria. Así, Puy dixo que o feito de que “moitas das comisións parlamentarias, ultimamente non chegaron a resultados, ten que ver, entre outras cousas” porque hai persoas sometidas a procesos penais, “o que dificulta” o propio traballo, xa que se poden inhibir e non responder ou achegar documentación polo seu dereito a defensa.

A deputada do BNG Noa Presas dixo que é “moi importante” que se volva a constituír esta comisión, pero advertiu de que é hora de finalizar os traballos, “oito anos despois” da súa creación por primeira vez e após máis de dúas lexislaturas de “veto permanente” do PP á recepción de “documentación, comparecencias e a existencia dun ditame”. ecg