Ribeira será este sábado epicentro de la indignación política y sectorial contra el veto europeo a la pesca de fondo

RIBEIRA. La capital de la comarca del Barbanza (toda una potencia en el ámbito de la pesca) acogerá este sábado día ocho la que se prevé una multitudinaria manifestación contra el veto europeo a la pesca de fondo, convocada por el Consello Sectorial de Pesca del Concello de Ribeira.

La concentración tendrá lugar a las siete de la tarde frente a la casa consistorial.

Al frente de las pancartas estará, en representación de la Administración autonómica, la conselleira de Mar, Rosa Quintana Carballo, acompañada del equipo directivo de su departamento y del alcalde de dicha localidad, el popular Manuel Ruiz Rivas.

Han confirmado también su participación, entre otros, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón (acompañada de la diputada autonómica Rosana Pérez), y la secretaria xeral del Partido Popular de Galicia, Paula Prado.

En el balcón del consistorio está colgada una pancarta en la que puede leerse: “Sen o mar morremos. Non ó veto europeo á pesca de fondo”. El Concello de Ribeira convocó esta protesta “para amosar o desacordo coa medida da Comisión Europea, un veto que afectaría directamente ao redor dunha trintena de buques, entre arrastreiros do litoral e palangreiros do Gran Sol. Ademais, tamén se verían prexudicadas de xeito colateral as artes menores”.

Otra de las medidas que puso en marcha el Consello Sectorial de Pesca de Ribeira es la recogida de firmas en apoyo al Manifesto pola pesca, o marisqueo, a acuicultura e a cadea mar-industria europeas, redactado por la Consellería de Mar.

Tanto el mencionado manifiesto como la hoja de firmas están disponibles en las dependencias de la Oficina de Atención á Cidadanía de la planta baja de la casa consistorial ribeirense. Además, serán distribuidas por las cofradías de los concellos costeros de Galicia, por el tejido asociativo y por las empresas locales. SUSO SOUTO