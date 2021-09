Ricardo de Lorenzo, Medalla de Oro del Consello Galego de Colexios Médicos

Ricardo de Lorenzo ha recibido este sábado la Medalla de Oro y la Mención de Honor del Consello Galego de Colexios Médicos en un acto celebrado en la sede compostelana del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de A Coruña. En él intervinieron el presidente colegial, Luciano Vidán; el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Tomás Cobo; el presidente y el secretario del Consello Galego de Colexios Médicos, Isidro Lago y Jorge Nogueira respectivamente, y el propio homenajeado. El Consello acordó, por unanimidad, concederle la Medalla de Oro y la Mención de Honor “por su extraordinario trabajo en pro del derecho sanitario, la defensa de la profesión médica y la gran colaboración que, a lo largo de su dilatada y fructífera carrera, ha prestado a los cuatro colegios médicos de Galicia”, según recoge el acta.

Ricardo de Lorenzo es uno de los mayores expertos en derecho sanitario de España. Es doctor en Derecho, presidente de honor del bufete que lleva su nombre, director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, académico correspondiente de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación y Nacional de Medicina de España y académico corresponsal de la Academia Médico Quirúrgica de Lugo. Está en posesión, entre otras, de la Medalla al Mérito en el servicio a la Abogacía Española y la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Luciano Vidán abrió el acto dando la bienvenida a los asistentes y asegurando que “en este acto nos reunimos para homenajear a un gran amigo, un gran gallego y un enorme profesional”. A continuación, Isidro Lago puso en valor la trayectoria profesional y reconocimientos del homenajeado y afirmó que “en estos 47 años no hay tema sanitario que Don Ricardo de Lorenzo no haya tocado”. Además, destacó su enorme sacrifico, pero también el de su familia, “un factor importante de apoyo en una persona tan volcada y comprometida con la profesión”. Seguidamente, Tomás Cobo, indicó que contar con una persona del prestigio de Ricardo de Lorenzo supone “un orgullo y una suerte para el Consello Galego y el CGCOM”. Por su parte, Jorge Nogueira fue el encargado de leer el acta de concesión.

Tras la imposición de la Medalla de Oro del Consello Galego de Colexios Médicos, Ricardo De Lorenzo agradeció el reconocimiento y aseguró que, en su camino profesional, “tuve un gran maestro, mi padre, y no se puede hablar de la significación médica colegial sin tenerle presente. Yo he seguido su ejemplo”. El homenajeado reflexionó ante la necesidad de los colegios profesionales de adaptarse a los tiempos que corren y afirmó que “debemos actualizar la estructura colegial. Vivimos tiempos de cambio, de regeneración y revisión de todas las instituciones y los colegios profesionales no pueden quedar al margen”.