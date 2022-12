Galicia y todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular reclamar un cambio del modelo de formación médica, para dotarse de más especialistas en medicina familiar y comunitaria, tal y como se acordó en abril de 2018 y reclamaban entonces, aseguran, los gobiernos regionales del PSOE.

Así lo explicaba ayer al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se ha celebrado en Mérida, el portavoz de las comunidades del PP y conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña.

Antes del propio Consejo, el conselleiro de Sanidade ya había criticado que no se tratase esta cuestión en la reunión, algo que, según considera, “parece que es una instrucción clara de Pedro Sánchez” puesto que las comunidades “piden formar 1.000 médicos de familia más cada año”.

Criticó al respecto que Carolina Darias “va a ser la cuarta ministra de Sanidad de este Gobierno que deje sin resolver y avanzar en uno de los principales problemas, que es la falta de médicos”.

De este modo, recordó que cuando gobernaba el PP se llegó a un acuerdo en el Consejo Interterritorial de abril de 2018, “que establecía el cambio del modelo de acreditaciones en la especialidad de familia y en el programa”. Desde entonces está sobre la mesa, ya que en mayo de ese año se produjo la moción de censura y los socialistas no lo han desarrollado.

Por ello, según explicó, País Vasco, Cataluña y las comunidades gobernadas por el PP han pedido “formar 1.000 médicos más adicionales cada año durante cuatro años”, con el objetivo de “poder abordar el verdadero problema de la sanidad pública española que es la falta de médicos especialistas”, lo que fue secundado en el Congreso por diez partidos y aprobado.

Misma demanda de los socialistas en 2018. Sin embargo, no se avanza en la solución, ha recalcado, a pesar de que lo que se pide no es distinto de lo que demandaban las comunidades socialistas en 2018 y hay declaraciones de ello del consejero extremeño, José María Vergeles.

Además, aountó el conselleiro de Sanidade gallego, este año hay convocadas 8.000 plazas MIR, para unos 12.000 aspirantes, por lo que 4.000 se van a quedar fuera. Si cada año hay en torno a 2.300 plazas de medicina familiar y comunitaria, con mil adicionales por ejercicio y los datos del MIR, “parece que los números no cuadran, ha agregado.

Así, ha indicado que “parece que hay una instrucción clara del presidente del Gobierno -Pedro Sánchez- para no abordar este problema”, “ de asfixiar a los sistemas de sanidad públicos para luego echarla la culpa a los recortes de las comunidade autónomas, que no son ciertos”

Asimismo, volvió a recordar que ha sido necesario esperar a la parte de ruegos y preguntas para abordar esta cuestión, ya que “no estaba en la orden del día”, aunque “se pidió que se incluyese”. García Comesaña, finalmente, reconoció que el Ministerio de Sanidad está haciendo “cosas positivas”, pero no se aborda la “cuestión mallor”, que es el cambio de formación.

Respuesta del Gobierno central. Ante estas acusaciones, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó que “no se ha incorporado este asunto al orden del día porque no hay nuevos acuerdos que tomar”, antes de desgranar todas las iniciativas de “la hoja de ruta conjunta” que diseñaron Gobierno y comunidades para paliar este déficit y que, ha remarcado, han ido cumpliendo.

También en respuesta a varias cartas que ha recibido por parte de consejeros autonómicos criticando que en el orden del día no se tratase la falta de profesionales sanitarios, recordó al PP en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del SNS, que las medidas aprobadas sobre los profesionales sanitarios se han adoptado en la Comisión de Recursos Humanos en la que participan las comunidades autónomas.

“Algunas comunidades autónomas sólo han planteado incrementar 18 médicos especialistas más de Atención Primaria y algunas regiones del PP una de las medidas que me han planteado es incorporarlas en el examen del día 21 sabiendo que no se puede hacer porque sino hay que parar la convocatoria y, por supuesto, no se va a parar una convocatoria de 11.171 personas que se pueden incorporar por 18”, ha detallado Darias.

Esfuerzo colectivo. Dicho esto, la ministra ha destacado el “esfuerzo colectivo” que se está realizando para incrementar plazas para la formación sanitaria especializada, si bien ha avisado de que “cada vez hay más plazas ofertadas y menos egresados de las facultades de Medicina” y que, por ello, el Gobierno ha incorporado 52 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para financiar las plazas públicas de las facultades de Medicina.

“Todas las medidas que hemos puesto encima de la mesa han sido acordadas de manera conjunta y consensuada por quienes conformamos el Sistema Nacional de Salud, por lo que hay que seguir trabajando”, ha recalcado la ministra de Sanidad.

Cuestiones abordadas en el CISNES. Por otro lado, los consejeros de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado en este último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del año las normas de certificación de los equipos PROA (Programa de Optimización del Uso de Antibióticos), tanto hospitalarios y comunitarios, que son equipos multidisciplinares que intervienen para mejorar el uso de los antibióticos.

Esta medida responde al compromiso con la promoción de un uso prudente de los antibióticos, ya que la resistencia a los antibióticos causa miles de muertes al año en Europa y fue declarada por la OMS en 2020 como una de las diez principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Tras la implementación del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), España ha registrado una disminución del consumo de antibióticos del 25,5% en salud humana y 62,5% en sanidad animal.

Así mismo, también se ha abordado, entre otras cuestiones, el informe ‘Impacto de la pandemia por Covid-19 sobre la Prevención y el Control del Cáncer en el SNS’, en el que se advierte que en los próximos años se va a producir un aumento de los casos avanzados de cáncer de pulmón, mama y colon como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

En la reunión también se adoptaron varios acuerdos como como la distribución de 6,3 millones de euros a las comunidades autónomas para el Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones (SIVAIN) o la aprobación del ‘Plan Estratégico de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS 2022-2025’; y se ha puesto en común la evaluación de la ‘Estrategia de Salud Digital’, a la que se van a destinar 800 millones de euros.