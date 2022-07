Rosalía volve rexurdir cun novo homenaxe de asociacións galegas

Medio cento de representantes de asociación culturais galegas, concellos , universidades e da emigración volveron a xuntarse na tarde do 25 de xullo para cumprir con un ritual como é a misa en lembranza de Rosalía de Castro e a posterior ofrenda floral no Panteón de Galegos Ilustres na Igrexa de San Domingos de Bonaval. Nesta ocasión comparecía por vez primeira como presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acmpañado polo titular do Parlamento, Miguel Anxo Santalices, un habitual nesta cita

Como é habitual durante as intervencións na celebración relixiosa tívose un recordo tanto para Rosalía de Castro como para outros galeguistas e mesmo para o expresidente, Fernández Albor, que durante moitos anos foi o gardián da memoria nun data tan señalada para todos os galeguistas que loitaron polo futuro da nosa comunidade.

Un acto relixioso que tamén contou coa presenza doutros conselleiros, como o titular de Cultura, Román Rodríguez, e a responsable de Mar, Rosa Quintana, ademais de con cargos como a secretaria xeral do PP de Galicia, Paula Prado, e o portavoz popular en O Hórreo, Pedro Puy. Como é habitual, o acto tivo como momentos centrais a ofrenda de flores, na que o propio Rueda participou cunha coroa da Xunta, así como tamén o fixeron outras entidades, como a Fundación Alfredo Brañas. O acto contou tamén coa interpretación do Himno de Galicia.

UNHA DOBRE CELEBRACIÓN PARA A LEMBRANZA. Neste ano 2022 cúmprense un dobre aniversario relacionado coa celebración desta Misa Votica.. En primeiro lugar, os 90 anos desde que Xosé Mosquera Pérez, o Vello dos Contos, acompañado dun pequeno grupo de galeguistas, inaugurara esta tradición relixiosa e poética para honrar a memoria de Rosalía de Castro era o Día de Galicia do ano 1932.

En segundo lugar, cúmprense quince anos desde que unha comisión integrada polo expresidente da Xunta de Galicia, Xerardo Fernández Albor, acompañado por Carlos Baliñas Fernández e Marcelino Agís Villaverde, presidente do Foro Galicia Milenio, se entrevistaran co arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, para poder dar continuidade a estra tradición relixiosa e poética cada 25 de xullo no templo de San Domingos de Bonaval.

OFICIO RELIXIOSO E POEMAS DA POETISA MUSICADOS. Este luns concelebraron a misa Manuel Jesús Formoso Fernández, vicechanceler do Arcebispado, e José Fernández Lago, deán da Catedral de Santiago. O coro encargado do canto durante a súa celebración e a Ofrenda floral foi o Ludus Tonalis, dirixido polo mestre Rupert Twine, quenes durante a ofrenda interpretaron, entre outros temas unha versión dos poemas da poetisa galega Campanas de Bastabales ou O Corazón, ambos con música de A Barja. Tamén fixeron unha recreación de Has de cantar, o tema tradicional galego con arranxos do propio director do coro.

Colaboraronn como cada ano a Asociación do Traxe Galego de Santiago de Compostela e de Pontevedra, así como o grupo folclórico Os de Algures, de Pontevedra.

Participaron na ofrenda floral a Rosalía de Castro, Alfredo Brañas e Castelao trinta e cinco institucións de Galicia e da Emigración, encabezadas polos presidentes da Xunta de do Parlamento de Galicia e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Estiveron presentes na misa Dolores Mosquera, filla de D. Xosé Mosquera Pérez, pimeiro organizador deste dobre acto, así como representantes das familias de Manuel Beiras e do doctor Agustín Sixto Seco, organizadores e colaboradores deste acto durante moitos anos.