Rueda acusa a Sánchez de perjudicar a Galicia con la idea de atacar a Feijóo

¿Está dando el Gobierno de Sánchez un trato desfavorable a Galicia para intentar hacer daño electoralmente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo? A simple vista puede parecer un planteamiento retorcido, pues nada tiene que ver la gestión de asuntos que afectan a los ciudadanos , con las disputas entre partidos políticos. Pero el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene la “sensación” de que sí.

“Es una sensación que tengo desde el primer mes, que existe esta voluntad clara de que se perjudica a Feijóo perjudicando a Galicia, es una sensación real. Esto no quiere decir que no vayamos a seguir trabajando con lealtad con el Gobierno, lo seguiremos haciendo”, afirmó este martes durante su intervención en un desayuno de Europa Press, en el que precisamente fue presentado por su predecesor en el cargo.

En presencia de Feijóo y de otros ‘barones’ del populares, como Alfonso Fernández Mañueco, Rueda afirmó tener el pálpito de que “está empezando a calar” en el Gobierno la idea de que “perjudicando a Galicia” con algunos asuntos de infraestructuras o traspasos, se ataca al líder del PP. “Hacen esa correlación de que si las cosas van mal en Galicia, la culpa será de quien estuvo 14 años”, reflexionó.

En este punto, cargó duramente contra el Ejecutivo central porque entiende que “no da nada a Galicia” en comparación con lo que se le otorga a otras comunidades, como es el caso de la transferencia de la gestión en Costas, o “al menos a Galicia hay que discutírselo”.

Bajo su punto de vista, existen “muchos ejemplos” de este trato desfavorable a Galicia, como es el caso del derrumbe del viaducto de la A-6 en O Castro. En este punto, sugirió inacción del Ejecutivo estatal, así como falta de concreción en las causas – que el Ministerio hizo públicas recientemente en base a dos estudios– y en los plazos de recosntrucción.

Precisamente, Rueda sacó a colación también este tema para denunciar que dejó de ser un suceso de relevancia nacional para pasar a tener el foco local, algo que, a su modo de ver, no ocurriría en otras comunidades, en relación velada a Cataluña. “Pedimos que el Gobierno se lo tome con la misma seriedad con la que nos intentamos tomar desde Galicia”, zanjó.

Sobre el incremento del coste en la AP-9 y en la AP-53, urgió al Gobierno “que no sea un mero espectador”, recriminándole que hable de que “todavía existe tiempo hasta final de año” porque considera “que le da igual que crezca la preocupación dentro de la ciudadanía”.

COSTAS Y AVE. Otro de los ejemplos que puso fue el del traspaso de Costas, reprochando a La Moncloa que no les deje gestionar el litoral, mientras en comunidades como Baleares y Canarias, sí que se transfirió esta competencia. A este respecto, recalcó que el Ejecutivo alegaba que hay que modificar el Estatuto, pero que, sin embargo, él mismo dejó a Sánchez en su reunión de julio un dictamen que no era necesario este cambio y aún no encontró respuesta. De hecho, lamentó que la Xunta haya tenido que recurrir el Reglamento de Costas porque estaba invadiendo varias instalaciones. Asimismo, denunció un trato desfavorable en materias como la capacidad tributaria o “el intento que hizo la Xunta en tener alguna capacidad de decisión en el AVE con Lisboa”, incidiendo en su queja por no participar en la última Cumbre Hispano Lusa.

Rueda también criticó la actitud del Gobierno en cuestiones como la sanidad y la falta de médicos, antes de insistir en que el Ejecutivo estatal es el que tiene la solución estructural a un problema que afecta a “todas” las comunidades. “No somos todos tan parvos en ponernos de acuerdo para no solucionarlo”, esgrimió. Finalmente, negó “recortes” en esta área. De hecho, esgrimió en que ahora en Galicia se destina “un 18% más en sanidad” que en el año 2009, “cuando gobernaban los partidos que ahora denuncian recortes”.