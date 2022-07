Rueda afea a Sánchez su "falta de interés" por Galicia al no recibirle

SANTIAGO. EUROPA PRESS. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "falta de interés" por Galicia y "falta de respeto institucional", dado que, según ha remarcado tras la reunión semanal de su Gobierno, aún está a la espera de que Moncloa conteste a su petición de audiencia. "Agradecido" por la reunión que tendrá este viernes con el Rey Felipe VI en Madrid, ha recordado que hace "50 días" desde que se formalizó la petición de audiencia al presidente del Gobierno, una vez que fue elegido titular de la Xunta, tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo para dirigir el PP estatal. Audiencia que, ha lamentado, "no es que no se produjese", sino que su petición "ni siquiera obtuvo contestación", lo que ha considerado "una falta de respeto institucional". Pero también se evidencia, a su modo de ver, el "poco interés" del Gobierno por las necesidades de Galicia. "Ninguna se solucionó y todas están agravadas", ha advertido, para añadir que "la falta de interés" de Sánchez y el hecho de que "no pueda hacer hueco en su agenda" para recibir al presidente gallego demuestra que, "por mucho que lo intenten defender" los socialistas en la Comunidad, "Galicia no está" entre las "prioridades" del mandatario estatal.