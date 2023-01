Rueda afirma que el Gobierno utiliza la polémica sobre el aborto para tapar la ley del ‘solo sí es sí’

xunta. El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, defendió que el Gobierno utiliza la polémica sobre el aborto vinculada a Castilla y León “sobre algo que no es una realidad” para “tapar una polémica que es real”, que es “la de la ley del ‘solo sí es sí’.

En un acto en Ledoño (Culleredo, A Coruña), el presidente gallego se pronunció acerca del planteamiento de Vox en Castilla y León para imponer la oferta de que las mujeres que decidan abortar puedan escuchar el latido del feto.

“Ya quedó aclarado por parte del presidente de Castilla y León (el popular Alfonso Fernández Mañueco). No hay nada y no se va a aplicar nada. Es una norma que no existe”, subrayó el propio Rueda.

Según este, la polémica “acabó como tenía que acabar” puesto que “se está hablando de algo que no se va a aplicar” tras unas declaraciones en las que, señaló, “no estuvo ni mucho menos afortunado el vicepresidente de Castilla y León”, Juan García-Gallardo, de Vox.

El presidente afirmó que es “curioso” lo de las “ganas que tenía el Gobierno central” de abordar esta situación “sobreactuando”.

“Me hace mucha gracia y estoy absolutamente convencido de que es un intento del Gobierno por tapar una polémica que es real”, añadió en referencia a la ley del ‘solo sí es sí”.

Ante esto, el Ejecutivo, según Rueda, “hace bromitas” o “se pone de perfil” en una actitud que calificó como de “soberbia incomprensible” . Mientras tanto, criticó el líder autonómico, la norma hace que los agresores sexuales “salgan directamente a la calle o vean revisadas sus penas”.

En lo que respecta a la garantía del derecho al aborto en Galicia, el presidente de la Xunta asegura que los centros que lo ofrecen “responden a la planificación sanitaria del Sergas” que está “alejado de todas estas polémicas que han surgido estos días”. ecg / efe