Rueda amosa o interese de Galicia por colaborar co sector pesqueiro uruguaio

“Especialmente útil” son as verbas coas que o presidente do Executivo galego, Alfonso Rueda, optou por cualificar a reunión mantida onte co rexidor de Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, coa que quedan “abiertos todos los canales para la colaboración en todos los sentidos”, segundo explicou na rolda de prensa posterior.

No encontro, enmarcado na xira que o presidente do Executivo Galego está a realizar por América do Sur, abordáronse diferentes cuestións de interese para ámbolos dous pobos, tal e como informan dende a Xunta de Galicia, unidos por unha historia común e polos lazos de sangue aos que deu lugar a emigración.

“Es nuestra obligación mantener relaciones al más alto nivel institucional”, aseverou Rueda, quen asegurou que estas reunións que voltan logo de dous anos de pandemia, “Simbolizan el cariño, la presencia constante y esa relación estrecha entre Galicia y Uruguay”.

Entre outras cuestións, ambos presidentes concordaron na conveniencia de afondar nas relacións comerciais en sectores de interese mutuo, como a agricultura, a industria forestal, a farmacéutico, o sector naval ou as grandes infraestruturas, que xa deron lugar nos últimos anos a frutíferas transaccións.

Rueda quiso amosar tamén a predisposición da comunidade galega a colaborar co Uruguai no desenvolvemento do sector pesqueiro aportando a súa experiencia e coñecemento na materia.

Asemade, foron protagonistas da xuntanza os lazos históricos que unen ambos pobos e as colaboracións mutuas ás que deron lugar. Nese senso, Alfonso Rueda interesouse pola situación da colectividade galega no país -hai máis de 40.000 galegos residentes no Uruguai- e subliñou a vontade de reforzar a colaboración co Hogar Español de Montevideo e o futuro do patrimonio da Casa de Galicia para que sexa conservado e toda a sociedade uruguaia poida desfrutar del.

Concordaron, ademais, na necesidade de poñer en marcha iniciativas de mobilidade extracomunitaria no eido universitario, así como das bolsas Beme para que os fillos e netos dos que un día emigraron poidan estudar un mestrado en Galicia co apoio do Executivo autonómico.

Coa reunión con Lacalle, o presidente da Xunta de Galicia pechou cinco días dunha viaxe que cualificou como “moi satisfactoria” polas oportunidades que ofreceu para ampliar as relacións entre os galegos e os seus irmáns ao outro lado do Atlántico. Ao seu entender, permitiu “constatar la fortaleza de la comunidad en estes momentos complicados”, e incidiu na necesidade de retomar con asiduidade estes contactos interrompidos pola pandemia porque os colectivos de galegos no exterior “lo agradecen e incluso lo reclaman”.

Finalmente, quixo aproveitar para invitar a Lacalle a un Xacobeo moi especial que non só está batendo récords de afluencia senón que está a potenciar os lazos afectivos e culturais entre Galicia e América do Sur.