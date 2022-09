Rueda anuncia que convocará a los alcaldes de diferentes ciudades gallegas en los próximos días

xunta. El presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, anunció tras el Consello de la Xunta su intención de convocar a los alcaldes de aquellas ciudades gallegas que así lo solicitaron.

Según este, el encuentro tendrá lugar “en los próximos días”, configurándose “por orden de solicitud”.

Respecto a dichos encuentros, Rueda ha destacado su voluntad de diálogo, afirmando que no tiene “ningún problema en recibir a nadie”, a lo que añadió que espera que estos terminen siendo “constructivos”.

Precisamente, apenas una semana atrás, fue la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quién señaló al titular de la Xunta por este mismo motivo. “Que explique por qué hoy que cumple cien días como presidente de la Xunta aún no contestó a la petición que le hice de mantener una reunión”, demandó esta en su momento.

El presidente también cargó contra el Gobierno central y su delegado en Galicia, José Miñones, al hilo de sus recientes declaraciones acerca de las ayudas para hacer frente a la delicada situación económica, afirmando que dichas declaraciones forman parte de una “consigna” dictada por el propio ejecutivo nacional.

“Supongo que es la consigna desde el Gobierno central, que se le dijo que tenía que decir, si no, no se entiende”, afirmó Rueda, quién añadió que “decir que la Xunta no está haciendo nada es desconocer” la realidad de la comunidad.

De igual forma, afeó a Madrid su tardanza en aplicar medidas como la rebaja del IVA del gas. “Que ayudaran antes”, criticó, antes de preguntarse “cuánto dinero podrían haber ahorrado las familias” de haberse adoptado dicha decisión meses atrás.

Por su parte, e delegado del Gobierno, por su parte, acusó días atrás a Rueda de engañar a los gallegos acerca de las recién introducidas bonificaciones al transporte. ecg