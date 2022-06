Rueda apoya a los colegios médicos gallegos en un encuentro con 350 asistentes y reconocimiento al doctor Arturo Louro

El Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña celebró este sábado su tradicional Encuentro, en el que se entregó la Medalla de Oro y Brillantes —máxima distinción de la institución— al doctor Arturo Louro. También se hizo entrega de las medallas de plata a antiguos miembros de la Junta Directiva colegial, a los integrantes de la Junta Electoral de los últimos comicios —celebrados en 2019— y al exgerente del Colegio. Además, los facultativos más veteranos recibieron los títulos de Colegiados de Honor y, los jubilados en el último año, los de Colegiados Honoríficos.

El doctor Arturo Louro González fue médico de atención primaria del centro de salud de Cambre, donde desarrolló su carrera profesional durante más de 30 años y del que fue jefe de servicio. El acta de concesión del premio, aprobada por unanimidad de la Junta Directiva, destaca que el doctor Louro “es uno de los pioneros de un nuevo concepto de atención primaria, que supuso un cambio cualitativo clave en la atención de los pacientes de este nivel asistencial dentro del Sistema Público de Salud”. El doctor Louro, además, fue fundador y actualmente es asesor y coordinador del comité de redacción del portal sanitario Fisterra.com. La publicación es una herramienta de ayuda para la consulta de la medicina basada en evidencias, que utilizan la mayoría de los servicios públicos de salud en España. Fisterra tiene una enorme repercusión en la calidad asistencial. En 2021, los profesionales del Servicio Galego de Saúde consultaron más de dos millones y medio de páginas.

El Encuentro, al que asistieron más de 350 médicos y sus familias, comenzó con una misa a las 11,00 horas, en la iglesia de Santo Domingo de los Padres Dominicos, en recuerdo a los colegiados fallecidos, que presidió el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio. Tras finalizar, a las 12,30 horas se celebró el acto central de la jornada en el Paraninfo del Rectorado de la UDC, presidido por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Junto a él estuvieron el presidente del Colegio, Luciano Vidán; el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña; el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde; el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes; el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde; el presidente de la Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.), Diego Murillo, y el presidente de la Comisión de Honores y Premios colegial, Miguel de Santiago.

El acto central lo abrió el presidente del Colegio que, entre otros asuntos, hizo un repaso del trabajo desarrollado al frente de la institución. “A lo largo de estos años hemos definido una serie de líneas, y la primera de ellas tiene que ver con la deontología y la ética médica.” aseguró. También señaló “la importante apuesta realizada en materia de digitalización y en el apoyo a la innovación y a la investigación, así como con el compromiso con el medio ambiente”. Y recordó que “en el ámbito de la gestión hemos alcanzado la excelencia con la acreditación de calidad ISO 9001, un hito que nos puso a la vanguardia de los colegios profesionales de España”. Además, “en el ámbito de nuestra obligación constitucional “hemos apostado por la defensa de las competencias de la profesión médica”. Sobre los objetivos de la institución “también nos propusimos abrir el Colegio y ser útiles e influyentes en la sociedad en la que estamos inmersos”.

Luciano Vidán concluyó con las dificultades que atraviesa la sanidad en la actualidad, “una situación que no es exclusiva de Galicia, sino algo que se vive en toda España. Me consta el empeño que ha puesto y pone la Xunta de Galicia para subsanarlos, pero parece claro que la situación no acaba de arreglarse de forma satisfactoria”. Por ello, “pensamos que, al igual que están haciendo la inmensa mayoría de los sectores de la sociedad europea y española en otros ámbitos, deberíamos replantearnos el futuro del Servizo Galego de Saúde”.

Para hablar sobre la atención primaria se refirió a la Ley General de Sanidad, “que, a pesar de haber dado tan buenos resultados en su momento, tenemos que adaptarla a la realidad en la que vivimos, pero desde Galicia, dado que tenemos transferidas las competencias de asistencia y gestión sanitaria”. Al finalizar, el presidente colegial señaló que “nuestro objetivo es que los gallegos reciban siempre la mejor atención sanitaria posible”.

Tras finalizar el discurso, se procedió a la entrega de los títulos de Colegiados Honoríficos y de Honor. Además, como novedad este año, el Colegio entregó la Medalla de Plata de la institución a antiguos miembros de la Junta Directiva colegial —Rosendo Bugarín y María Veiras—, a los integrantes de la Junta Electoral de los últimos comicios, celebrados en 2019 —Sinda Blanco, José Pedrouzo y José Suárez— y al exgerente del Colegio, Luis Vicente, jubilado desde hace un año y medio.

Tras la entrega de los títulos, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, impuso la Medalla de Oro y Brillantes al doctor Arturo Louro. El doctor destacó en su discurso que “pertenezco a la primera promoción de especialistas en Medicina de Familia, una profesión en la que comprendí que hay que compaginar la asistencia con una investigación cercana a la realidad clínica. Hacerse preguntas y buscar respuestas utilizando la metodología apropiada te ayuda a interpretar y valorar la literatura científica de manera crítica”.

Arturo Louro también habló de Fisterra.com, “una herramienta que desarrollamos en el año 2000 y que surgió de la necesidad de integrar todos los recursos que el médico necesita en consulta para disminuir la incertidumbre con la que trabaja”. Hoy en día, “Fisterra es utilizada por la práctica totalidad de los servicios de salud de las comunidades autónomas y tiene una importante difusión en Iberoamérica”. A pesar de que nunca se ha hecho una evaluación sobre su impacto real sobre la salud, el doctor destacó que “el año pasado los profesionales del Servicio Galego de Saúde consultaron más de 2.500.000 de páginas”.

El encargado de cerrar el acto principal fue el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que agradeció en su discurso la labor realizada por todos los profesionales de la sanidad pública gallega. “Foi nestes momentos de crise cando puidemos demostrar que temos grandes profesionais e un sistema sanitario dos mellores de España e de Europa”, indicó. Por ello, “podemos dicir que a sanidade galega estivo á altura nestes meses tan complicados e o quero recoñecer e agradecer nun día coma hoxe”. Además, en su intervención confirmó que queda garantizado “o convenio coa Xunta de Galicia para que os médicos xubilados poidan seguir tendo acceso aos talonarios, e faremos as adaptación que fagan falta”. El presidente de la Xunta tendió la mano a los colegios médicos gallegos para afrontar los retos que precisa la sanidad y para ofrecer a los ciudadanos la atención que merecen. Rueda agradeció a los profesionales médicos su dedicación y su entrega en los momentos duros de la pandemia, un reconocimiento reflictido en la entrega de la Medalla de oro y brillantes al doctor Arturo Rubio, que a pesar de estar jubilado, se puso a la disposición de los enfermos afectados por la covid. El presidente de la Xunta subrayó que los profesionales sanitarios fueron “uno de los piares fundamentales” para superar la crisis sanitaria. Rueda también agradeció la colaboración del colectivo médico a través de sus colegios profesionales en el asesoramiento al Gobierno gallego a la hora de aplicar medidas que desemboquen en una mejor calidad asistencial. En ese sentido, les pidió su apoyo en las actuaciones emprendidas para optimizar y mejorar los recursos, sobre todo en atención primaria, y que pasan, fundamentalmente, por poder contratar más médicos. “No es un problema de dinero”, recordó. “Por eso solicitamos al Gobierno central una convocatoria extraordinaria de plazas MIR y la creación de la especialidad de urgencias y emergencias”.

El presidente aseguró también que la sociedad gallega está en deuda con los médicos y se comprometió la que el Gobierno gallego tendría en cuenta a entrega del colectivo sanitario. En ese objetivo enmarcó el anuncio de incentivos a los profesionales que refuercen los centros de salud. “Sabemos que no es la solución definitiva, pero es un reconocimiento a un esfuerzo extraordinario, un más de los que están haciendo los profesionales de la salud”.

En el transcurso del acto anunció que la Xunta va a renovar el convenio para que los médicos jubilados puedan seguir manteniendo su acceso a los talonarios de recetas y recordó la aprobación en el Consello da Xunta de esta semana de la ampliación de la oferta de Enfermería hasta las 1.300 plazas. Rueda destacó, además, que los presupuestos en gasto de personal de la Consellería de Sanidad habían aumentado un 22,5% en relación al año 2009 y que, para lo presente año, atención primaria dispone de cerca de 11 millones de euros más para el capítulo de personal. Desde este año, dijo, un total de 13.561 profesionales tienen un incremento retributivo vinculado al reconocimiento de un nuevo grado de la carrera profesional.

De forma paralela, la Xunta incrementó el esfuerzo inversor en la dotación de medios materiales y equipaciones con la puesta en marcha del Plan de infraestructuras sanitarias de atención primaria, con 34,3 millones de euros para invertir este año, la segunda mayor cuantía en 16 años superada sólo en el 2021 por la covid. “Si algo aprendemos en la pandemia es que no hay mejor inversión que invertir en sanidad”, reconoció.

El Nuevo CHUAC. Por último, Rueda incidió en que se hay una obra emblemática que va a marcar un antes y un después en las infraestructuras sanitarias, es el Nuevo CHUAC, un complejo diseñado a la medida de las necesidades presentes y futuras del vecindario de A Coruña que cuenta con un presupuesto de 430 millones. El proyecto recoge el incremento en un 15% del número de camas, con el doble de habitaciones individuales, con más puestos de urgencias, 500 consultas externas, 40 quirófanos y 230 puestos en hospitales de día. Avanzó, además, que para finales de año está prevista la entrada en funcionamiento de de los hospitales de día, la ampliación de urgencias, una nueva planta de hospitalización y una UCI.

El XIV Encuentro Médico finalizó con un almuerzo de confraternidad en el Hotel NH Collection Finisterre.