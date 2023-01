Rueda asegura que agotará la legislatura: “Si algo nos caracteriza es la estabilidad y la previsibilidad”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este domingo que pretende agotar la legislatura y ha defendido que si algo caracteriza a los populares gallegos es “la estabilidad y la previsibilidad”. “La gente no puede estar a la espera de los intereses de un político que siempre esté pensando en sus intereses personales como le pasa al señor Sánchez”, ha sostenido.

En una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press, Rueda ha afirmado que debe darle a las empresas y a las personas “un escenario de previsiblidad y de estabilidad”. Además, ha señalado que “cuando uno se presenta y adquiere unos compromisos se necesita tiempo para hacerlos”.

“Si uno se presenta para una legislatura de cuatro años, los proyectos que presenta son para cuatro años; si cortas dos años antes es que no cumpliste. Yo pretendo cumplirlo”, ha insistido el presidente autonómico.

Por el contrario, cuestionado sobre si Pedro Sánchez adelantará las elecciones generales, previstas para final de año, para hacerlas coincidir con los comicios municipales y autonómicos, Rueda ha sido tajante: “Pedro Sánchez convocará cuando le convenga a él”.

Así, el titular del Gobierno gallego ha reprochado esta circunstancia y ha añadido que Sánchez convocará elecciones “en el momento en el que le convenga a él personalmente, ni siquiera a su partido”. “Cuando vea que tiene oportunidad de continuar en Moncloa, ese día, convocará. Los intereses de España son secundarios”, ha censurado.

Del mismo modo, Alfonso Rueda ha criticado que “muchas decisiones perjudiciales para Galicia que adopta Moncloa” se deben a “intentar perjudicar a Feijóo en su condición de expresidente de la Xunta”.

En esta línea, ha reivindicado que “todas las encuestas, salvo la de Tezanos, coinciden en que Feijóo va a ganar las elecciones”, por eso ve que “la estrategia del PSOE” pasa por “intentar desgastarlo”. “Van a intentar que el resultado de las autonómicas y municipales no confirme lo que dicen todas las encuestas para después tener una oportunidad en las generales. Es muy triste, pero tengo claro que la estrategia del PSOE va por ahí”, ha lamentado.

MUNICIPALES

Aún sobre el ámbito electoral, con las municipales que se celebrarán en el mes de mayo a la vista, el también presidente del PPdeG se ha mostrado “satisfecho” por tener definidas a las personas que van a encabezar las candidaturas locales.

Así, preguntado sobre si habrá alguna sorpresa en las listas populares, Rueda se ha limitado a responder que tienen “candidaturas potentes” que aún están sin anunciar, pero que cree que “van a llamar la atención”.

En cuanto a las previsiones para el 28 de mayo, Rueda augura que el PP mantendrá alcaldías que ostentan desde el año 2019 y cree que van a tener “alguna alegría importante en ciudades y en otro tipo de ayuntamientos”. “Hay una sensación de mejora respecto a los resultados de 2019, que tampoco fueron buenos, hay que reconocerlo”, ha proclamado.

CANDIDATO DEL PSDEG

El presidente de la Xunta y de los populares gallegos también ha sido cuestionado por la situación del PSdeG y, en concreto, por José Ramón Gómez Besteiro, nombre que ha salido en las últimas semanas de nuevo como posible candidato de los socialistas gallegos tras su desimputación de la ‘Operación Pulpo’.

Rueda ha calificado como un “culebrón” lo que, a su juicio, el PSdeG “montó en pleno Mundial haciendo comparaciones con Messi”. “De repente sale Formoso diciendo que hay un Messi que tiene que salir a jugar, el supuesto Messi aún no dijo esta boca es mía y ahora el entorno del señor Formoso dice que no hay por qué hablar de todo esto, de una historia que ellos mismos contaron y promovieron”, ha enfatizado.

En este contexto, ha enmarcado esta situación en el “proceso interno de pelea continua” en el que, ha asegurado, viven los socialistas gallegos. “Supongo que esta es una más”, ha reiterado, para a continuación indicar que ve que a González Formoso “no le apetece nada” ser el candidato a la presidencia de la Xunta y que “al señor Besteiro-Messi tampoco le apetece demasiado”. “Y si le apetece lo disimula muy bien”, ha añadido.

Sobre el BNG, ha criticado la petición del Debate del Estado de la Autonomía porque considera que “hay un reglamento en el Parlamento para eso”. “No sé por qué estas prisas cuando conoce perfectamente los plazos del Parlamento. Es la diputada (Ana Pontón) que más años lleva en el Parlamento y debería conocer estos plazos”, ha afeado.

También a los nacionalistas les ha reprochado la “correspondencia evidente y descarada” que, en su opinión, demuestra que el BNG hable de que “va a haber una manifestación” en defensa de la sanidad pública y “al día siguiente una entidad supuestamente apolítica la convoca”. “Lo que muestra es que hay mucha politización”, ha afirmado.

PROBLEMAS EN SANIDAD

Con todo, Rueda ha reconocido problemas en el ámbito sanitario, pero ha asegurado que la Xunta trabaja para solucionarlos, aunque, ha insistido en lamentar que Ana Pontón ponga “día y hora y al día siguiente la entidad confirma lo dicho por la señora Pontón”.

“Cuando ves eso te das cuenta de que por ahí no deben ir las cosas. Somos conscientes de los problemas, pero no son necesarios mensajes donde intentan transmitir una sensación de nuestra sanidad pública tercermundista comparándola con países que nada tienen que ver con nuestro sistema sanitario”, ha censurado.

En todo caso, sobre la situación del sistema sanitario gallego, Alfonso Rueda ha reconocido que en Galicia “la situación es complicada”. “No tendría sentido negar que aquí no tenemos problemas”, ha señalado, y ha reivindicado que “todo lo que esté en la mano de la Comunidad” lo harán.

Además, ha defendido que la atención hospitalaria es “francamente buena” y los “problemas en Atención Privada” son derivados de “la falta de médicos”. Una situación que ha vuelto a achacar al Gobierno central por no convocar más plazas MIR o no convocar la especialidad de Urgencias. “No le dan al botón de una medida que no tendrían ni que gestionar ni que pagar”, ha insistido.

Del mismo modo, ha detallado que el plan presentado el jueves en el Consello de la Xunta para tratar de reducir las listas de espera tiene como objetivo “recuperar y mejorar” los tiempos de 2019, antes de la pandemia.

STELLANTIS Y ALTRI

En esta entrevista, el presidente de la Xunta también se ha mostrado preocupado por el futuro de industrias como Stellantis o del proyecto de Altri en el municipio lucense de Palas de Rei.

En el primer caso, Rueda ve “claro” que existe riesgo de deslocalización, por lo que ha vuelto a reclamar “agilidad” al Gobierno central para dar luz verde al segundo Perte de la automoción.

Asimismo, ha vuelto a lamentar que el Gobierno central no permita a las comunidades distribuir los fondos europeos y ha tachado de “intolerable” que “en otras comunidades donde hay plantas automovilísticas se hagan asignaciones directas con cargo a fondos europeos”, mientras a Galicia y a Stellantis “se les está diciendo que esperen a un segundo Perte”.

Sobre Altri, Rueda espera que el Ejecutivo central concrete en estos primeros meses del año el financiamiento. “Llevan un año mareando la perdiz”, ha reprochado.

El presidente gallego cree que Altri es “el perfecto ejemplo” de proyecto que puede optar a los Fondos Next al prever “2.500 empleos, 1.000 millones de inversión, casi el 80% de inversión privada”, además con “la fabricación de fibra textil, algo absolutamente innovador y con mucho futuro”.