Rueda asume que el plazo en la A-6 será largo y reclama soluciones

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asumido este domingo que el plazo para recuperar la normalidad en las comunicaciones de Galicia con la Meseta a través del viaducto desplomado en la A-6 será largo -"ojalá sean solo meses", ha dicho- y ha pedido al Ministerio de Transportes soluciones y certidumbres para empezar a trabajar. En una entrevista en la Cadena Ser, Rueda ha insistido en que es preciso dar "soluciones cuanto antes" y dar vías alternativas tanto para transportistas como para el resto de ciudadanos que usan esa infraestructura como una de las principales vías de comunicación de Galicia. Es preciso esperar unos días, ha señalado Rueda, ya que por seguridad los trabajadores aún no se han podido acercar y el trabajo lo están haciendo con drones.

En cualquier caso, una vez que pasen esos días, ha reclamado que se tome un decisión con celeridad, ya sea tirar el resto del viaducto que aún sigue en pie o repararlo, porque esa decisión marcará el tiempo de vuelta a la normalidad. En cuanto a las posibles responsabilidades, tanto políticas como técnicas que pueda haber, el presidente gallego ha pedido centrarse en saber por qué se ha derrumbado el viaducto y ha confiado en que el resto de la infraestructura no sufra daño similares. "No soy técnico", ha declarado Rueda, que ha dicho que "los primeros indicios" apuntan a que el daño se ciñe al puente desplomado y no a fallos en otros viaductos, por lo que confía en que circular por el resto de la infraestructura es seguro. EFE

Rego (BNG) pregunta por la seguridad en el resto de viaductos de la A-6. El diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego ha mostrado este domingo su preocupación por la “seguridad” en otros viaductos de la A-6 tras los derrumbes producidos en el de Castro, en Vega de Valcarce (León), a las puertas de Galicia.

En una entrevista en RNE, Rego señala que es “sorprendente” lo que ha pasado, ya que se trata de “la primera vez” que una infraestructura de estas características se viene abajo por “problemas que aún no se han detectado” Por este motivo, el diputado nacionalista reivindica la necesidad de hacer una auditoría en todos los viaductos de la vía y que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, comparezca en el Congreso para dar las explicaciones oportunas y tranquilizar a los ciudadanos.

Sin embargo, ha dicho, la actitud del Ministerio es “de evidente falta de información y de oscurantismo”. “El viaducto derrumbado apenas tiene 20 años, sabemos que ya tuvo reparaciones a los diez años, y ahora se ha caído y parece que aquí no pasa nada”, ha lamentado.

Sobre otros temas, el diputado del BNG ha pedido al Gobierno que reconsidere su política sobre eólicos porque “desprotege a los ciudadanos” y ha reclamado cambios estructurales en el mercado eléctrico para acabar con el “robo legalizado” actual. También ha considerado que la “mejor opción” contra el aumento de precios de los combustibles sería poner un tope y no tanto bonificar con 20 céntimos a todos los conductores, una medida que es “mejor que ninguna” pero que ya se la ha “comido el aumento de precios”.

Rego ha dicho que confía en que la AP-9 sea traspasada en lo que queda de mandato a Galicia y sobre un posible adelanto electoral ha dicho que no lo ve claro; en primer lugar porque las encuestas no son favorables a las dos fuerzas que forman el Gobierno y, en segundo lugar, porque España presidirá la UE en el segundo semestre del próximo año, un asunto que entiende le interesa a Pedro Sánchez. EFE