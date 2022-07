Rueda avisa del riesgo de recibir fondos NG cuando no dé tiempo a ejecutarlos

La incertidumbre que viven las empresas y también la Administración autonómica ante la falta de concreción de financiación con cargo a los fondos Next Generation (NG) preocupa a la Xunta, hasta el punto que el presidente Alfonso Rueda aseguró que”no valdrá la pena" que esas partidas se anuncien dentro de "cuatro o de seis meses”, ya que “no se podrán ejecutar”.

Durante una conferencia organizada por APD, previa a un almuerzo coloquio, Rueda insistió en la necesidad de que el Gobierno descentralice la gestión de esos fondos europeos, ya que, además, la propia Administración central carece de capacidad para tramitarlos y tendrán que ser las autonomías las que realicen toda la gestión. “Hay funcionarios (en las autonomías) de brazos cruzados” esperando a que el Gobierno les diga “adelante” para empezar a trabajar, enfatizó

Para el presidente gallego, es una realidad “tristemente asumida”, tanto por empresarios como por administraciones locales y autonómicas, que a pesar de las grandes expectativas y de que los plazos van pasando “el maná” que iba a cambiar el panorama “no está llegando”.

Rueda explicó que ninguno de los cuatro o cinco grandes proyectos que el Gobierno les pidió que identificasen como prioritarios saben si recibirán financiación o no, pese a que necesitan tener esa confirmación para ponerlos en marcha. “No nos gustaría que dentro de cuatro o seis meses nos llegase un mensaje diciendo: 'Ahí tenéis dinero para hacer Pertes descentralizados', porque no valdrá la pena, no se podrán ejecutar”, advirtió el presidente.

También criticó que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, lo instase a hablar ya de la segunda parte de los Pertes, la que irá vinculada a créditos de los fondos Next Generation, cuando todavía no se resolvió la primera parte, la de transferencia directa de fondos.

Insistió en que Galicia cuenta con un gobierno estable y previsible, que quiere dialogar y entenderse con los empresarios y con el resto de agentes económicos para generar riqueza. Puso en valor la gestión económica de los últimos trece años y destacó que en ese periodo la comunidad se situó entre las que menos se endeudó y fue “la segunda” con un mayor crecimiento de su PIB, un 18 %.

Reconoció que los datos de empleo “no son malos” , pese a que su partido discrepe de la forma de contabilizar a un grupo de desempleados, y echó en falta más planificación por parte del Gobierno, al que censuró su “actitud contemplativa” frente a la inflación, que tiene múltiples causas, “más allá de la guerra”. También se mostró favorable a un pacto de rentas, si bien advirtió de que "todo el mundo tendrá que ceder".

Previamente, Francisco Botas, consejero delegado de Abanca y presidente de APD zona Noroeste, destacó “la fortaleza y la competitividad” de la economía gallega, dos de sus “grandes valores”.