Rueda avisa sobre meses muy complicados y sugiere “sentidiño” al endeudarse

El actual contexto de inflación galopante, inestabilidad en el mercado laboral, guerra en Ucrania y subida de tipos de interés preocupa al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien advirtió de que “vienen meses muy complicados” para la economía y aconsejó “sentidiño al endeudarse” por parte de las administraciones públicas.

En el Club de Prensa de Ferrol, el mandatario opinó que una parte de la población va a “necesitar ayuda con más intensidad, por lo menos en la primera mitad del año” próximo y afirmó que no “es el año de pensar en grandes obras”.

Así, aludió a una “inflación desbocada, que es un problema para mucha gente”, y avisó del “problema de estabilidad del mercado laboral”, abogando por un equilibrio entre “la formación y lo que demanda” el empresariado.

“El panorama que hay por delante no es sencillo”, aseveró, invitando al Gobierno central a sumarse a la propuesta autonómica de un pacto para la comarca de Ferrol, “una ciudad con tantísima dependencia del Estado”. Sobre este asunto, defendió el compromiso de la Xunta con la ciudad naval y la comarca, destacando que reserva más de 113 millones en los presupuestos de 2023 en partidas concretas para proyectos que impulsarán dicho territorio.

Sobre los proyectos de energía eólica previstos en Galicia, expresó su esperanza de que Transición Ecológica “cumpla con los plazos de tramitación” y esas iniciativas puedan estar operativas “cuando se necesite”.

Asimismo, criticó el anuncio de aumento de peajes de “casi un 10 %” en la autopista AP-9 a partir del próximo 1 de enero y matizó que la Xunta se “rebela frente a eso”. Rueda señaló que Audasa “es la misma concesionaria que la de las dos autopistas de titularidad autonómica” e indicó que esas subidas están previstas en los pliegos, por lo que “habrá que compensar” el aumento y exigió a Moncloa que haga “lo mismo” que el autonómico, consignar fondos para evitar que repercutan de forma directa en el usuario.

En materia de transporte, admitió que Ferrol “está muy mal conectado” con las redes ferroviarias y ha abogado por modernizar el trazado y poner un sistema de alta velocidad, aunque opinó que no “se le puede echar en exclusiva la culpa al gobierno” actual, sino “también a los anteriores”.

Maersk y As Pontes. A preguntas de los medios afirmó que no es descartable que Maersk abra en Ferrol una planta de metanol verde y señaló sobre su ubicación, para la que sonó con fuerza el Puerto exterior de A Coruña, que “no tenemos emplazamiento” definido. Por último, criticó que el Ejecutivo autonómico “no sabe” los planes del Gobierno central sobre el futuro de la central térmica de Endesa en As Pontes e insistió en pedir una “transición ecológica de otra manera”.