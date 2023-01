Rueda considera ilógica la invitación a Aragonès para la cumbre con Francia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, constató este miércoles que ve un agravio comparativo en que la invitación del Gobierno que dirige Pedro Sánchez al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), para que participe en la cumbre hispano-francesa del 19 de enero en Barcelona, cuando él no recibió el mismo trato ante la cita hispano-lusa celebrada el pasado mes de noviembre en Viana do Castelo.

“Entiendo que si se celebra una cumbre de esa importancia y Cataluña tiene intereses allí, pues me parece muy lógico que se invite al presidente de la Generalitat. Igual de ilógico me parece que haya una cumbre tan importante, a 30 kilómetros de Galicia, lo pedimos y se nos dijo que no, bajo ningún concepto”, aseveró.

“Ahí se ve una vez más el trato diferente”, afirmó para añadir que él está de acuerdo en que se invite al presidente de la Generalitat, pero no le parece bien que, cuando Galicia hace una solicitud similar, con “intereses igual de respetables y defendibles”, ni se le escuche y se le traslade que “no es posible”.

“Una demostración más de que la tabla de medir y los intereses del Gobierno central no están en Galicia en ningún caso”, sentenció el presidente gallego, quien ejemplicó también con los cambios en las fechas de llegada de los trenes Avril.

critica al PSdeG por atribuir al PP las agresiones a alcaldes Entre otros asuntos, Rueda criticó ayer el “desnorte” y “desorientación” del PSdeG por atribuir a declaraciones de los populares la “crispación” que considera que está detrás de las recientes agresiones a alcaldes en Galicia, algo a lo que reprocha que los socialistas quieren “sacar rédito político”.

En declaraciones tras un acto en Santiago de Compostela, Rueda condenó estas agresiones que, según destacó, han sido contra alcaldes de distinto signo político, por lo que “hay poco de política” en estos sucesos que atribuye a la “sinrazón de gente que cree que con la violencia se arregla algo”.

Por su parte, instó a “estar todos a una” frente a este tipo de incidentes, en referencia tanto la agresión física al alcalde de A Illa de Arousa, Carlos Iglesias (PSdeG), como el sabotaje que ha sufrido en su coche el de Vilanova, Gonzalo Durán (PPdeG), entre otros.

Rueda aseguró estar “sorprendido” por las declaraciones tanto del portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, como de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, “diciendo que la culpa de estas agresiones son de un partido político”, algo que le “consta” que también sorprendió a algunos miembros del propio PSdeG.

“Son ese tipo de declaraciones las que no deberían de hacerse en ningún caso y las que no contribuyen en absoluto a lo que todos queremos, que es una unanimidad en cuanto a la condena y una determinación clarísima de que no se produzcan este tipo de ataques”, manifestó.

Para el líder del PPdeG se trata de afirmaciones que no solo están “fuera de lugar”, sino que demuestran el “desnorte” del PSdeG y que este partido “tiene más problemas de desorientación de los que parecen evidentes a la vista de los últimos acontecimientos”.

reclama coordinación contra violencia machista todo el año Tras un final de año trágico en número de mujeres fallecidas por violencia de género en España, con 11 muertes en diciembre, a las que se suman cuatro en lo que va de año, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclama que la coordinación contra la violencia machista se produzca “todo el año” y “entre todas las administraciones” y no solo de manera “puntual” cuando hay asesinatos y con las comunidades en las que se han producido.

Rueda aseguró que toda coordinación entre administraciones es necesaria e instó a “no entrar en peleas” o “echarse la culpa unos a otros” por los casos de violencia machista y su “manifestación más tremenda y dura”, en referencia a los asesinatos.

Por el contrario, cree que hay que “trabajar todos” para mejorar la ayuda a las víctimas de la violencia machista intentando que no se produzcan estas situaciones y “por parte de la Xunta no va a quedar”, dijo aparte de poner en valor las medidas del Gobierno gallego en este ámbito.

“Hay toda una red por parte de las administraciones y de la Xunta de Galicia que está ahí y debe de ser conocida”, ha destacado, por lo que considera que “no tiene ningún sentido” demandar por parte del Gobierno central coordinación cuando se producen los asesinatos machistas “y el resto del tiempo pensar que no es necesaria”.

De esta manera, se refirió el presidente gallego a una reunión de coordinación en diciembre entre el Gobierno central “a las que fueron convocadas las comunidades en las que se produjeron asesinatos machistas” en ese mes.

“No es una cuestión puntual de un mes, por desgracia, es una cuestión de todo el año y por lo tanto la coordinación debe de ser en todo momento y con todas las administraciones”, advirtió, tras constatar que la Xunta tiene competencias en esta materia e intenta ejercitarlas “con todo lo que está en su mano”.