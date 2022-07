Rueda demanda que se execute canto antes a alternativa que propón a Xunta ante o derrube da A-6

O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, demanda ao Ministerio de Transportes que a alternativa que propón a Xunta ante o derrube do viaduto da A-6 "se execute e se execute canto antes". Así se expresou despois de que a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, remitise unha carta ao secretario xeral de Infraestruturas do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, Xavier Flores, na que reclama actuacións "urxentes" na A-6, á vez que a Xunta propón un novo viario que permitiría enlazar a N-VI e a A-6 sen ter que atravesar Pedrafita. Respecto diso, Rueda espera que o Goberno atenda a proposta da Xunta. "É que non podemos ser máis proactivos na solución dun problema que nos urxe moito", avisa. Así, refírese a que "cada día que pasa os problemas acrecéntanse, non só a incomodidade dos veciños de Pedrafita, das persoas que teñen que acceder ou saír de Galicia por ese tramo", senón "a imposibilidade das empresas que teñen transportes especiais que non poden pasar agora mesmo". "Creo non puidemos ser máis pacientes e leais, creo que xa chega un momento no que hai que empezar a actuar", sostén. "Xa van varias semanas do derrube, seguimos sen coñecer as causas, prazos de reconstrución", quéixase.

Censura que, "agora, resulta que de tres propostas que fixo a Xunta, sen dicirnos moi ben por que, non lles valía ningunha das tres". "A que propuxo o Goberno non soluciona ningún dos problemas que están expostos", asegura. "Imos tentar presentar outra proposta que non presente eses supostos problemas e que sería de fácil execución", agrega.

E é que "se de verdade hai vontade para executar isto, deberían terse en conta estas propostas e executarse canto antes". "Se o que queremos é seguir mareando e non darlle á derriba dese viaduto a importancia que seguro lle daría o Goberno se fóra noutras zonas de España, pois entón seguiremos neste plan", lamenta. Por todo iso, Alfonso Rueda espera que: "Impere de verdade a razonabilidade, que nos poñamos a construír en positivo, nunca mellor devandito", de modo que se execute a proposta da Xunta. EUROPA PRESS

ENTRE 10.000 E 15.000 VEHÍCULOS CADA DÍA EN PEDRAFITA. O alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, asegurou que entre 10.000 e 15.000 vehículos cruzan a localidade desde o corte da A-6 derivado do derrube fai máis dun mes do viaduto de Ou Castro. O rexedor estimou que atravesa o municipio “o triplo” de tráfico que antes do colapso da ponte. Así, sinalou que nos días “punta” pódese chegar aos 15.000 vehículos, mentres que nas xornadas normais circulan por Pedrafita uns 10.000. A pesar deste elevado número de vehículos, o alcalde considerou que a solución adoptada polo Goberno central “está a funcionar” e que “de momento non houbo grandes atascos”. Con todo, recoñecido que haberá que esperar ao 1 de agosto, que é cando a xente sae de vacacións, cando poderá rexistrarse “un problema”. “A ver que solución nos dan e que sexa canto antes. Poida que haxa unha solución de meter un carril polo túnel, o que vai cara a Madrid”, concretou o rexedor.

En canto a esa solución que deslizaba o Secretario Xeral de Infraestruturas, Xavier Flores, de habilitar un desviou a partir de agosto, Raposo apelou a que esa solución “se pode facer rápido”. “Quitando tráfico dun carril iso xa aliviaría un pouco o tema. Sería unha obra para acometer rapidamente, igual leva máis tempo conseguir a sinalización que a obra civil que se quere facer”, postulou. Despois diso, afeou a proposta da conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, de “pasar por outra rúa do pobo”, ao asegurar que “sería invadir esa rúa de seis metros de ancho” de forma que “quedaría ao servizo da estrada e quedaría cortada para o resto da poboación”. EUROPA PRESS