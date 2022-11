Rueda lamenta la ausencia gallega en la cumbre hispano-portuguesa

··· Ante las críticas de la oposición, Rueda insistió ayer en que Sogama “no va a actualizar las tarifas” en un contexto de subida del IPC, a pesar de que sí prescindirá de la bonificación del 10 % del canon que cobra a los más de 150 ayuntamientos adheridos por la recogida de basura. La supresión de la bonificación, dijo Rueda, “no va a repercutir en el usuario”.

“Lo que hizo la Xunta fue no mantener una bonificación en vigor, pero el canon que se cobra va a seguir congelado, no se van a actualizar las tarifas, no se va a tomar como referencia el IPC, a pesar de que los costes de explotación de Sogama subieron en una cantidad importante”, recalcó.

Lo que había antes, explicó, era una bonificación “que permitía que los ayuntamientos que quisieran acogerse a ella hicieran una rebaja a los vecinos”.

··· La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que la supresión de la bonificación de Sogama, junto a la subida del canon del agua y al “pelotazo fiscal que beneficia a 7.700 millonarios”, demuestra que Galicia tiene “un goberno do PP sin corazón”, que presenta unos presupuestos “fora da realidade”.

··· Desde el PSdeG, la diputada Paloma Castro, señaló que la decisión supone “ahogar aún más a los ayuntamientos y a los vecinos” en un momento de crisis de precio.