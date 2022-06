Rueda le afea al Gobierno su propaganda al presupuestar fondos que después no gasta

El Gobierno central presupuesta fondos para Galicia que finalmente se quedan sin gastar, cuando hay “muchos atrasos” en infraestructuras que le resultan “vitales”. “Es pura propaganda”, aseveró el presidente Alfonso Rueda, preguntado por la información relativa a que el año pasado el Ejecutivo de La Moncloa dejó sin gastar en la Comunidad 260 millones presupuestados, más del 30%.

“Qué fácil es pintar cifras en un papel si después no se piensan gastar”, lamentó, añadiendo, además, que el porcentaje de fondos presupuestados y no gastados sería “una cifra aún más escandalosa” y superaría “el 50% de lo que se anunció a bombo y platillo” si se descuenta lo invertido por Adif en el AVE, una infraestructura cuya conexión lleva “años de retraso”.

El presidente considera que “esto no es de recibo” e incidió en que, sobre todo “en los últimos cuatro años”, el Ejecutivo central acumula “atrasos” en “infraestructuras vitales para Galicia”. “(Son fondos que) se prometen, se ponen en los presupuestos y luego no se hace ni un solo movimiento para gastarlos. Es dinero inexistente, pura propaganda”, esgrimió, subrayando que a esta cifra habría que añadir “más de 2.000 millones que el Estado debe a Galicia en materia de dependencia y que “desde hace mucho tiempo no se hacen aportaciones para algo tan fundamental” , afeó al Gobierno.