Rueda pide acordos "multilaterais" ao inaugurar un evento sobre o financiamento autonómico, un asunto "inacabado"

SANTIAGO. EUROPA PRESS. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou este mércores no Hotel NH Collection de Santiago unhas xornadas que organizan a Universidade de Vigo (UVigo), coa colaboración da Consellería de Facenda, sobre o financiamento autonómico. É un asunto que, en palabras do mandatario galego, está "permanentemente inacabado" e require acordos "multilaterais" entre as comunidades. En concreto, trátase das X Xornadas Rifde sobre Finanzas Autonómicas, impulsadas pola Rede de Investigadores en Financiamento Autonómico e Descentralizacion (Rifde), liderada polo grupo GEN da UVigo. Ademais de Rueda, no acto de apertura interveu o profesor Santiago Lago e sentado entre o público estivo o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

En palabras do presidente da Xunta, "é moi bo" que decenas de expertos na materia --entre elas a ministra de Facenda, María Jesús Montero, que intervirá este venres-- acudan á capital galega a falar sobre un asunto "permanentemente inacabado" e "dinámico", igual que o é o Estado das autonomías. Fronte ás voces que están en contra do sistema de comunidades, Rueda negou que sexa unha "fonte incontido de gasto absurdo nin unha mestura de competencias sen coordinación". "O Estado autonómico funciona", afirmou, mencionando "moitas vantaxes" como "a proximidade" ao cidadán na xestión.

A REFORMA DO SISTEMA. Iso si, na liña defendida polo seu antecesor, Alberto Núñez Feijóo, o titular do Executivo galego puxo o foco en que o financiamento autonómico, que é "un problema aprazado por todos os gobernos" centrais, independentemente do signo político, "debe ser reformada". Con este obxectivo, Alfonso Rueda lembrou as reivindicacións xurdidas en novembro de 2021 do coñecido como 'Foro de Santiago' --no que se deron cita os presidentes de Galicia, Asturias, Cantabria, Castela e León, Castela-A Mancha, Estremadura, Aragón e A Rioxa-- para que o novo sistema de financiamento "cubra o custo dos servizos" tendo en conta variables como a dispersión poboacional e o envellecemento.

Así, pondo a aquel encontro como exemplo, o presidente da Xunta fixo un chamamento a "chegar a un consenso" nunha reforma que "é case xa imprescindible". "Todos temos que ceder e é algo que os diálogos bilaterais non van conseguir", advertiu Rueda, para insistir en que se debe facer de maneira "multilateral". Durante a súa intervención, o mandatario galego aproveitou para reivindicar que Galicia é a segunda comunidade con menor endebedamento por habitante grazas a apostar "sempre pola contención do déficit". Neste punto, recalcou que o control das contas permite á Administración galega lanzar medidas como "axudas directas" para mitigar as crises económicas e "rebaixas de impostos".

DEFENDE A DESCENTRALIZACIÓN DOS FONDOS EUROPEOS. Tamén se referiu á "enorme oportunidade" que implican os fondos europeos 'Next Generation', para os que Rueda avoga por unha descentralización dada a "experiencia" que teñen as comunidades autónomas ao levar "moito tempo" xestionando as transferencias desde a UE. Así mesmo, o titular da Xunta pediu unha celeridade na súa concreción e repartición: "Porque os prazos apreman e porque o diñeiro que non se gaste en España aproveitarano outros países".

O "APOIO" DA XUNTA ÁS XORNADAS. Na inauguración destas xornadas Rifde tamén interveu o profesor de Economía Aplicada na UVigo Santiago Lago, quen destacou o "apoio" recibido pola Xunta, tanto financeiro como intelectual, desde o nacemento deste evento alá polo 2008. Desde entón, tal e como lembrou o académico, ocuparon a Consellería de Facenda até cinco persoas diferentes, entre as cales quixo distinguir a Valeriano Martínez, titular desta carteira desde 2015 até o seu falecemento no seu despacho en outubro de 2021, porque "grazas a el foi posible establecer a Cátedra de Finanzas Autonómicas" na universidade viguesa. "Todos o imos lembrar (a Valeriano Martínez) para sempre con moita forza", apostilou, posteriormente, Alfonso Rueda. O profesor Santiago Lago confía en que as xornadas que se celebrarán en Santiago até o venres sirvan para "achegar posturas, diagnósticos e propostas" sobre o financiamento autonómico, un asunto que recoñeceu como "espiñento".