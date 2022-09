Santiago. El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, insistió este miércoles en pedir al PPdeG que apoye la creación de una comisión de investigación en la Cámara sobre un supuesto “desvío” de 159 millones de euros del fondo covid transferido por el Estado a la Xunta en 2020, ante lo cual el presidente gallego, Alfonso Rueda, defendió que “se aplicaron en total”.

La denuncia de los socialistas se basa en un documento del Consello de Contas –el ‘Informe de fiscalización sobre a aplicación e suficiencia dos ingresos do fondo covid para a xestión da pandemia na comunidade de Galicia. Exercicio 2020’– sobre la gestión de los 735 millones de euros que recibió la Administración gallega para gastos derivados de la pandemia.

De todos ellos, unos 418 millones se correspondían con el tramo sanitario, de los cuales 259 millones sí fueron dedicados a la sanidad, tal y como confirma el documento de Contas. Sin embargo, el PSdeG insistió en que hay otros 159 millones “que deberían tener como destino el gasto sanitario pero que no fueron destinados a este fin”, motivo por el cual los socialistas ya registraron en la Cámara una proposición no de ley para crear una comisión de investigación al respecto.

“Señor Rueda, ¿puede asegurar, hoy aquí, que se gastaron esos fondos para combatir la grave crisis sanitaria?”, preguntó Álvarez a Rueda, en la sesión de control del pleno, en la que también afeó que el ya expresidente Alberto Núñez Feijóo se dedicase en 2020 a decir que a Galicia le correspondían “al menos 116 millones más” por el fondo.

En su respuesta, Alfonso Rueda reconoció que a su gobierno le “costaba entender” esta denuncia lanzada hace semanas por la dirección del PSdeG y, tras consultar con “los magníficos profesionales” de la Consellería de Facenda, alegó que los 418 millones se recibieron por el tramo sanitario, pero “no eran criterios finalistas”.

“Pero eso no quiere decir que no se gastaran en la pandemia”, matizó Rueda a continuación. “¿No se dan cuenta que, según su criterio, no podríamos haber dedicado absolutamente nada a residencias, a ayudar hosteleros y a autónomos, que necesitaban ese dinero como agua de mayo?”. E.P.