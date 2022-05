Rueda quiere pactar con BNG y PSdeG una postura común de cara a su cita con Sánchez

Bajo la premisa de que acudirá al encuentro con Pedro Sánchez representando a Galicia –como titular de la Xunta–, y no a su partido, Alfonso Rueda espera acordar en su reunión con los líderes de los grupos que forman la oposición en el Pazo do Hórreo, Ana Pontón (BNG) y Valentín González Formoso (PSdeG), una “postura común”, dijo, que presentar al presidente del Gobierno.

Durante su intervención ante el Comité Ejecutivo del PPdeG, el pontevedrés criticó que la oposición, “por un lado” le acuse de ser “un presidente ilegítimo”, mientras que, al mismo tiempo, dicen que haber “cuando ese presidente ilegítimo se reúne con los portavoces de la oposición”. “Por supuesto que los voy a recibir”, aseguró, señalando que la gente pide que los políticos “hablen” y “lleguen a acuerdos”. En este sentido, tras incidir que él está “abierto” al diálogo, señaló que intentará que la reunión sea “efectiva”.

Con todo, sostuvo que le “gustaría” que antes de este encuentro con los líderes de la oposición fuese recibido por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para trasladarle asuntos “urgentísimos” para Galicia como la situación de los fondos Next Generation; “las infraestructuras que no acaban de llegar, empezando por el AVE; o “qué pasa con las bajadas de impuestos comprometidas en la Conferencia de Presidentes”.

“Yo los voy a recibir ya”, sostuvo el mandatario, que avanzó que les pedirá su “compromiso” de cara a la reunión con Sánchez. “Yo voy a ir allí en nombre de Galicia, no en nombre de mi partido”, recalcó para abogar por “saber” que está “respaldado por los portavoces de la oposición en asuntos fundamentales, que no admiten discusión y por los que Galicia no pude esperar”. Dicho esto, apostó por “seguir trabajando con seriedad, intentando tender manos”. “Sabiendo que representamos el sentir de Galicia, que nos lo dijo cuatro veces seguidas, pero también que tenemos que escuchar a los demás partidos e intentar llevar una postura común”.

Trato igualitario. Además, tras subrayar que el PPdeG tiene claro que Galicia es “una comunidad histórica” que tiene sus “propias particularidades” y que forma parte de una “nación indisoluble”, incidió en que también está “bien” marcar las “señales de identidad y saber defenderlas cuando parece que para algunos todo es una mezcla”. “Como somos una nacionalidad histórica, que formamos parte de una nación que es España, vamos a pedir un trato igualitario. España es solidaria entre comunidades y yo os pido que me acompañéis en la tarea fundamental y el objetivo de no pretender que nos den aquello que no merecemos pero no renunciar nunca a aquello a lo que tenemos derecho”,.

CRÍTICAS. En su discurso, reivindicó al PPdeG como un partido que tiene “los pies en la tierra” y que no va a ser “sucursalista” de “alguien que de las consignas y tenga que defender lo indefendible” como, en su opinión, le pasa al PSdeG; ni tampoco a ser una “réplica” de otras cosas que no se quieren para Galicia como “hace el BNG”, que “se mira en el espejo del independentismo”.

“Comparto mirarse en el espejo del independentismo, pero se puede ver de dos maneras. Te puedes ver para arrimarte cada vez más y ser una mala copia de sistemas y propuestas que ya fracasaron en los sitios donde están asentados, o te puedes mirar en el espejo del independentismo para decir que esto no lo queremos para Galicia ni de broma”, señaló.

Además, aprovechó para criticar que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el PSOE no diese explicaciones en el pleno extraordinario celebrado en la institución provincial después de que un juez ordenase que se convocase tras ser denegado por la Administración como así pedía el PP. En concreto, los populares reclamaban la sesión para abordar la condena a un funcionario del Ayuntamiento de Vigo peor participar en una trama de contratación irregular que benefició a la cuñada de la presidenta provincial.

“Que buena oportunidad tenía la presidenta de la Diputación para dar la cara, para dar explicaciones”, sostuvo Rueda, que criticó que lo que hiciese la presidenta fue “desenchufar” el pleno para “que no pudiese verse por las redes sociales”. Todo ello “con el silencio cómplice del BNG”, apuntó. Además, aseguró que el PPdeG estará “vigilante” sobre un posible indulto al considerar que, “si se concediese, sería un auténtico escándalo a nivel nacional”.