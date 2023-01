Rueda responde a Pontón: “Las descalificaciones personales revelan que te quedas sin argumentos”

confrontación. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que “acuda a las descalificaciones personales”, lo que, a su juicio, refleja que carece de “argumentos” contra la gestión de la Xunta.

“Cuando (Pontón) no tiene argumentos acude a las descalificaciones personales, me hace gracia porque después tiene la piel muy fina cuando escucha algunas cosas que no le gustan”, manifestó Rueda a preguntas de los medios a su llegada a la Facultade de Dereito de Santiago para participar en el acto de San Raimundo de Peñafort.

Cuestionado sobre las declaraciones de Pontón en las que, durante una entrevista en la Cadena Ser el pasado domingo, aseguró que está cerca el “ocaso” del PP en Galicia y que Rueda es un candidato “gris”; el aludido respondió que “las descalificaciones personales” revelan que “te quedas sin argumentos”.

“Yo prefiero seguir con aquello que es mi deber, que es gobernar Galicia. Y aquellos que crean que pueden ganar votos con descalificaciones personales, allá la señora Pontón”, apostilló. e.p.