Rueda se lamenta de que la oposición ya le plantee el no de entrada, sin escuchar antes sus propuestas

Relevo. El vicepresidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, lamentó que la oposición ya avanzara su voto en contra a pesar de que aún no haya pronunciado en la Cámara gallega sus propuestas. “Diga lo que diga Rueda, van a decirle que no. Son el partido del no por el no”, criticó. Una negativa en la que ha incluido tanto al PSdeG como al BNG. Por eso, ha insistido en que irá al Parlamento la próxima semana a “hacer propuestas” y a decir “Galicia sí” porque, ha asegurado, el PP es “el partido del sí”.

En la celebración del XIII Congreso del PP local de Pontevedra, Rueda señaló que la próxima semana será “fundamental”, “desde el punto de vista personal y para toda Galicia”. Asimismo, explicó que no pretende substituir a Núñez Feijóo porque “no se puede substituir a quien es insubstituible”. En este sentido, expresó que lleva trece años con Feijóo, trabajando mano a mano, y reconoce que “es imposible substituirlo”, pero ha indicado que “lo que se puede hacer es mejorarlo”.

El líder del PP provincial de Pontevedra ha instado a los militantes populares a trabajar para lograr “un magnífico resultado en las elecciones municipales” y encaminarse de ese modo “a la quinta mayoría absoluta” de los populares en la administración autonómica.

En esta misma línea, el relevo en Xunta y PPdeG aseguró que mientras la oposición “sigue cambiando líderes”, el Partido Popular va a seguir “por su carril” y “mostrando su fuerza”. “Creían que íbamos a fallar en este proceso y les hemos enseñado que lo nuestro es la política de hechos, con ejemplo de estabilidad y coherencia”, concluyó. ECG