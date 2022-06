Rueda, sin noticia alguna de la llegada de los trenes Avril que deberían funcionar ya en verano

Ourense. EFE. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha aprovechado su participación en un acto en Ourense para pedir nuevamente al Gobierno central que cumpla el compromiso de poner en servicio este verano los trenes Avril, para llevar la alta velocidad al resto de ciudades gallegas tras asegurar que por el momento "no hay ninguna noticia ni comunicación" en este sentido. "No vamos a pedir nada que no se nos dijera", ha apuntado Rueda, tras participar en la presentación de la campaña 'Camiña a Galicia 2022', celebrada en el Teatro Principal de Ourense, donde también se refirió a esta cuestión.

En declaraciones realizadas a los medios, el presidente autonómico ha advertido que la Xunta todavía no ha recibido "ninguna noticia ni comunicación del Gobierno central y del Ministerio de Fomento" sobre la llegada de estos trenes por lo que entiende que las fechas comprometidas se mantienen. "Es una de las cosas que me gustaría consensuar con los candidatos de la oposición para decir al presidente del Gobierno que necesitamos que cumpla este compromiso", ha abundado el titular autonómico.

Rueda ha reivindicado la importancia de que los trenes Avril lleguen a Galicia este verano y así poder acortar en unos 20 minutos los tiempos de viaje en el resto de ciudades gallegas con Madrid. Para Rueda, "la diferencia" de que el tren llegue o no al resto de ciudades "es brutal" y, por eso, ha subrayado que este tema estará en la agenda cuando se reúna con Sánchez a fin de que se cumpla este compromiso.

El plazo comprometido por el Gobierno para el inicio de sus circulaciones comerciales en Galicia —este verano— es muy ajustado, pero de momento se mantiene.

"Sería inadmisible que nos digan que no se va a producir", ha advertido. Previamente, en el acto, Rueda ha invitado al tejido productivo a "empujar" entre todos y que el Gobierno cumpla "lo que comprometió", como es la llegada de la Alta Velocidad "a todas las ciudades" gallegas en un momento tan importante para promover el turismo.