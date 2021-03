“Rugirá la Volta a Galicia dentro del Mundial y en el Campeonato de España de Mototurismo”

Pero vamos a ver, Juan... ¿Qué es eso el Touring? Ilústrame, por favor.

El Touring a nivel internacional es lo que aquí en España se denomina MotoTurismo, que consiste en viajar en moto a diferentes localizaciones elegidas cuidadosamente por las federaciones donde se celebran eventos que pueden ser de varios tipos, a los que debes acudir en moto. Algunas pruebas son presenciales, tipo concentraciones o rutas, como por ejemplo donde empezó simultáneamente el mundial y el CEM (nacional) este año, Pingüinos con La Leyenda continúa. Allí puntúa tu asistencia, y a -6 grados resulta curioso, si cumples todo el evento o no, los días de asistencia, rutas, etcétera, y por supuesto los kilómetros que realizas desde donde resides, como los de cada recorrido.

¿Es duro?

Las pruebas más complicadas, y entretenidas y divertidas, son en las que hay especiales, como por ejemplo la ultima del Nacional, el Iron Motard-Valencia; la Portugal Les a Les; o la 20.000 Lieux Sur Les Mers, en Suiza, que son mis favoritas de todo el calendario. En ellas hay especiales de regularidad, orientación, navegación, geolocalización o altitud, y de manera muy original se ponen a prueba las diferentes cualidades de cada piloto. Montar en moto la gran mayoría del tiempo sólo, tantas horas conduciendo y tantos kilómetros, más de 30.000 este año, ha sido duro y siempre es arriesgado. Por el cansancio, la fatiga y, en especial, porque muchos conductores no son conscientes de los vulnerables que somos los motoristas, por mucho equipamiento de seguridad que llevemos, incluso los nuevos airbags para moto, por ejemplo.

Vas tú, te estrenas en 2020 en el Campeonato Nacional. .. ¡Y lo ganas!

¡Y también el Mundial! –risas–. Todo vino a raíz de haber ganado el Test&Ride y los Spidi Tour 2019, donde hicimos más de 50.000 km viajando por toda Europa. En Italia, escuchamos hablar del Touring y decidimos recuperar el Club Moto Vigo, del que mi padre fue presidente muchos años, y rememorar el décimo aniversario de su fallecimiento participando en el Campeonato de España. Era una manera de intentar hacerle, también, un homenaje.

Te animan a competir en el mundial... ¿Y quién vence?

¡El que más se lo trabaja, sin duda! Lo del mundial empezó de casualidad. Cuando llegamos a la primera prueba del campeonato de España conocí al delegado de la FIM Touring, Thomas Viale, un italiano majísimo que era seguidor del Test&Ride y los Spidi Tour. Conocedor de todo lo que habíamos hecho, me animó a participar en el mundial FIM Touring.

¿A dónde te llevó ésto?

El calendario a priori era duro, con tres continentes y países tan distantes como Guatemala, Honduras... casi toda Europa y Turquía. Con costes muy elevados. Así que al regreso a Galicia, tras hablar primero con mi familia y después con patrocinadores, decidí hacer el mundial entero y también el nacional. Ganó la persona que se lo curró más, la que ha hecho más kilómetros. Y quién lo hizo mejor en las especiales, como por ejemplo en Suiza, donde conseguimos un resultado bestial y el récord de la prueba.

¿Cuál es el secreto de este éxito? Y más en un 2020 de pandemia...

Ilusión. No perder nunca la ilusión. Este año ha sido el año mas triste de mi vida, con mucha diferencia. Cuando regresé de Guatemala y nos encerraron en casa, aproveché para recuperar todo el tiempo perdido con los niños después de tantísimos viajes en los últimos años y para ponerme mucho más en forma, por mis problemas de espalda. Mantener la esperanza no fue nada fácil. El confinamiento no terminaba. La situación en Italia y más en la zona del Véneto, sede de Spidi, era caótica y en España se puso todavía peor. Las pruebas se iban cancelando o aplazando y de repente las federaciones hicieron un esfuerzo brutal, y condensaron las ultimas puntuables, más del 70 %, en 3 meses. He vivido el COVID en primera persona más de mes y medio y hasta ingresado en el hospital. Hay mucha gente que no se da cuenta de lo cruel y virulento que es. Yo me considero muy, muy afortunado, porque a pesar de que estuve KO, puede salir y de momento con pocas secuelas. Por eso, si me permites, aconsejo desde aquí a todo el mundo, que se cuiden y cuiden a los que quieren. Y doy mis mas sincero agradecimiento a todo el sector sanitario.

¿No es una locura competir así?

Absolutamente. Países y comunidades cerradas y otra ola del virus, comenzando de nuevo... Las federaciones nos hicieron un salvoconducto y así pudimos viajar. Pero realmente lo importante era cuidarnos nosotros mismos. Las últimas semanas fueron caóticas, viajamos a Albaida, Valencia, para correr la Regularidad e hicimos podio. De ahí a Suiza.... Otra vez a Galicia... Después a Sevilla. De regreso a Galicia... Vuelta a Faro para 5 días de la Portugal Les a Les, que terminó en Chaves. ¡Menos mal! ¡Algún sitio relativamente cerca! –Risas– ¡Pero que prueba mas bien organizada, que ambiente en Portugal! Que gran país. Y de vuelta otra vez a Jaén... Galicia... Y por fin Valencia, al Iron Motard, que desde luego hizo honor a su nombre. Como te dije fue duro de carallo. Y el titulo de Campeones de España para Galicia, es un orgullo.

En el periplo por América... ¿no tuviste miedo o pasaste peligro?

La travesía Centro Americana por Honduras, Salvador y otra vez Guatemala, con el COVID haciendo estragos... ¡Y aún por encima los huracanes! ¡Claro que tuve miedo!. “Si no es este año, será el que viene”, me decía mi hermana Mónica, que fue la primera en creer que podía ganar el mundial. “Pero con esta situación a Centro América no viajas, que no te dejamos nosotros”, me dijo. En contacto permanente con el presidente de la FIM Touring, Nuno Trepa, a quién estoy súperagradecido y al que debo gran parte del titulo, la federación decidió suspender la última prueba, y al ser líder del mundial, me dio el campeonato.

Y ahora... ¿Qué? ¿A correr en 2021 o lanzarás un nuevo disco?

¡Que buena pregunta, don Santiago! –se ríe–. Si dios quiere habrá nuevo disco, y seguiré haciendo música en breve. Así se lo he prometido a mi discográfica. Lo que sí, no he especificado muy bien lo que breve quiere decir en relación espacio-tiempo –suelta una carcajada–. Ahora toca disfrutar de todo lo sembrado durante este tiempo. Dos títulos y en especial un Campeonato del Mundo es algo que hay que pararse a celebrar.

¿Cómo será esa celebración?

Pues rememorando la Volta a Galicia los días 30 y 31 de octubre, que será prueba puntuable para el mundial FIM Touring y también el Campeonato de España de Mototurismo. Teniendo en cuenta toda la experiencia adquirida estos años, vamos a intentar hacer una prueba que sea un referente a nivel nacional como antaño y que, además, sea también de marcado interés a nivel internacional. Galicia es un sitio maravilloso para el turismo y con estos lugares únicos y estas carreteras también para montar en moto. Qué mejor que celebrar dos títulos que haciendo de anfitrión. ¿No?