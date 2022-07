Sabadell Gallego aumenta un 6% su volumen de inversión en Galicia y Banco Sabadell gana 393 millones de euros

El grupo Banco Sabadell ha cerrado el primer semestre de 2022 con un beneficio neto atribuido de 393 millones de euros, que compara con los 220 millones de euros de beneficio en el mismo período de 2021. El margen recurrente de la entidad (margen de intereses + comisiones – costes) aumenta un 18,5% interanualmente. La entidad alcanza un ROTE del 7%, superando los objetivos del plan estratégico.

El consejero delegado, César González-Bueno, ha indicado que “seguimos enfocados en la transformación de la entidad y estamos cumpliendo todos los objetivos de este año”.

Por su parte el director financiero de Banco Sabadell, Leopoldo Alvear, destaca que “nuestro perfil de riesgo sigue mejorando, con reducción del ratio de mora y de activos problemáticos, y nuestro ratio de solvencia se sitúa en el 12,48%, lo que supone una mejora de 30pbs en los seis primeros meses de este año”.

Margen y comisiones

Los ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) alcanzan los 2.486 millones, un 3,8% más en términos interanuales. El margen de intereses aumenta interanualmente un 4,2% hasta los 1.757 millones, gracias a la mayor aportación de TSB (un 14,3% más respecto al año anterior).

Las comisiones netas se sitúan en 729 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 2,8% interanual, también apoyado en una mayor aportación de TSB (14,8% más respecto al año anterior).

El total de costes asciende a 1.440 millones de euros a junio de 2022 y disminuye un 4,8% en el año, principalmente por los ahorros en gastos de personal tras llevarse a cabo los planes de eficiencia, así como por una reducción de los gastos generales. En el trimestre, los costes totales caen un 1,6%, en línea con el ahorro estimado de 110 millones de euros en 2022 (130 millones anuales a partir de 2023).

Crece el crédito, con récord de hipotecas en España

El crédito vivo de Banco Sabadell cierra el primer semestre de 2022 con un saldo de 158.074(1) millones de euros (114.171 millones Ex TSB). El crecimiento de la inversión es del 4,1% interanual(2) impulsado por la buena dinámica en todas las geografías, y del 2,2% intertrimestral.

En el último trimestre la producción hipotecaria en España ha alcanzado los 1.501 millones de euros, lo que supone récord histórico de producción y un aumento del 19% respecto al trimestre anterior. El nuevo crédito al consumo aumenta un 17% intertrimestral, y alcanza los 805 millones de euros. La facturación de tarjetas crece un 16% respecto al primer trimestre del año, alcanzando los 5.541 millones, y la facturación de TPV´s un 27% en el mismo período, situándose en 12.111 millones de euros en el trimestre. Tanto en el caso de tarjetas como de TPV´s se trata también de récord histórico de facturación. Los fondos de inversión totalizan 22.538 millones, una reducción del 5% intertrimestral por volatilidad de los mercados financieros.

(1)Se aísla el impacto del EPA de CAM (2)Se aísla aportación BanSabadell d´Andorra el año anterior

A cierre de junio de 2022, los recursos de clientes en balance totalizan 163.391 millones de euros (122.286 millones Ex TSB) y crecen un 3,8% interanual (5,5% Ex TSB). En el trimestre aumentan también un 1,3% (2,7% Ex TSB) por la positiva evolución de cuentas a la vista y depósitos a plazo. Los saldos de cuentas a la vista ascienden a 147.892 millones de euros (108.447 millones Ex TSB), con un incremento del 5,6%% interanual (7,6% ex TSB) y aumento del 0,9% (2,0% Ex TSB) en el trimestre.

Los depósitos a plazo totalizan 15.980 millones de euros (14.320 millones Ex TSB) y se reducen un 9,4% (7,3% Ex TSB). En el trimestre en cambio crecen un 3,9% (6,6% Ex TSB).

A cierre de junio de 2022, los recursos de clientes fuera de balance se sitúan en 38.831 millones de euros, una caída del 4,7% interanual por la venta de BancSabadell d´Andorra, y del 4,4% trimestral impactados por la volatilidad de los mercados financieros.

Los activos totales del grupo ascienden a 257.229 millones de euros (205.047 millones Ex TSB), lo que supone un crecimiento del 2,8% interanual y del 1,6% en el trimestre.

La ratio de capital se sitúa en el 12,48%

La ratio CET1 phase in se sitúa en el 12,61% a cierre de junio y crece 2pbs con respecto al trimestre anterior. Por su parte, la ratio CET1 fully-loaded se sitúa en el 12,48% y aumenta 3pbs en el trimestre. La ratio de capital total phase in asciende a 17,11% al cierre del trimestre, situándose por encima del requerimiento regulatorio con un MDA buffer de 415pbs. En cuanto a la gestión de la liquidez, la ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) alcanza 225% a nivel de grupo.

Reducción de la ratio de mora y de activos problemáticos

Los activos problemáticos se reducen en el trimestre tras materializarse la venta de la cartera Austro de 400 millones de créditos unsecured. Totalizan 6.991 millones de euros a cierre de junio de 2022, de los que 5.714 millones son préstamos dudosos y 1.277 millones activos adjudicados. La cobertura de activos problemáticos se sitúa en el 52,3%, siendo la cobertura de préstamos dudosos (stage 3) con el total de provisiones del 55,3% y del 39,0% para los activos adjudicados.

La ratio de morosidad muestra un comportamiento positivo y se sitúa en el 3,31%, reduciéndose tanto a nivel trimestral como interanual.

El coste del riesgo del crédito se sitúa en 40pbs a cierre del segundo trimestre 2022, una reducción de 13pbs en la comparativa interanual.

Aportación positiva de TSB por sexto trimestre consecutivo

TSB ha concluido el mes de junio de 2022 con una contribución positiva a las cuentas del Grupo Banco Sabadell de 54 millones de euros, frente a los 39 millones de euros de junio de 2021.

La filial británica ha obtenido a nivel individual un beneficio antes de impuestos de 103 millones de libras a cierre de junio, que compara con los 43 millones del mismo período de 2021, lo que confirma el dinamismo comercial y la mejora de márgenes de TSB. El beneficio neto se sitúa en 61 millones de libras a cierre del primer semestre de 2022, por el crecimiento del margen básico y menores costes.

El margen de intereses totaliza 464 millones de libras a cierre del semestre y aumenta un 11,0% interanual por el fuerte crecimiento de volúmenes de hipotecas en el año. Las comisiones netas crecen un 11,4% interanual y ascienden a 54 millones de libras, por mayores comisiones de servicios, en especial de tarjetas. Los costes se sitúan en 376 millones de libras y descienden un 5,9% interanualmente.

Transformación radical en banca de particulares y evolución en banca de empresas

El banco sigue avanzando en la transformación del negocio, con el objetivo de mejorar la experiencia de cliente. Entre los hitos más destacados, citar en banca de particulares el despliegue de gestores comerciales especialistas en hipotecas, seguros y ahorro-inversión, la puesta en marcha de la nueva cuenta digital, así como el simulador y el nuevo portal digital de hipotecas. En cuanto a banca de empresas, donde Sabadell es nº 1 del sector financiero en España en el índice NPS de recomendación de clientes, continúa la evolución del segmento desplegando, por ejemplo, oferta específica de producto para 22 sectores de negocio, una nueva banca on line y el TPV inteligente.

Sabadell Gallego aumenta un 6% su volumen de inversión en Galicia

1 Se mantiene el buen ritmo en captación de clientes sumando 4.840 nuevos clientes en el segundo trimestre del año.

2 El balance de Sabadell Gallego alcanza a cierre de semestre los 8.979 millones de euros en la Comunidad.

3 La inversión crece un 6% en Galicia, y continúa siendo especialmente relevante la inversión en empresas y negocios.

Sabadell Gallego ha cerrado un buen primer semestre de crecimiento en negocio y clientes. Su balance alcanza a 30 de junio un total de 8.979 millones de euros en la Comunidad gallega.

El saldo a final del segundo trimestre de la inversión se situó en 3.886 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior, gracias al impulso en la concesión de financiación a empresas.

Destaca muy especialmente el ritmo de captación de nuevos clientes y amplía su base con 4.840 nuevas incorporaciones, 2.788 particulares y 2.052 empresas y negocios. El lanzamiento de una Campaña Especial en este último trimestre dirigida al sector de la hostelería ha supuesto un impacto muy relevante en el sector en el segundo año del Xacobeo. Resulta también destacable la comercialización de seguros que se incrementa un 18% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Recientemente, Banco Sabadell Gallego ha puesto en marcha en Galicia una línea especial de financiación por importe de 100 millones de euros dirigida a los afectados por los incendios sufridos en las diferentes Provincias de la Comunidad, con el fin de apoyar a las familias, empresas y negocios afectados.

Sabadell Gallego forma parte de la Territorial Noroeste que, bajo la responsabilidad de Pablo Junceda, Director General de Sabadell Gallego y Director General Adjunto de Banco Sabadell, incluye además las oficinas del Grupo Sabadell en Castilla-León y Asturias.