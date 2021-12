Saber, destreza e todoterreos para frear os lumes en Galicia

Un todoterreo de Medio Rural que é dirixido por un axente balancéase nunha inclinación duns 42 graos mentres que tres bombeiros forestais apoian cunha corda. Unha motobomba baixa unha forte pendente cunha roda no aire. Outro vehículo do Servizo fai unha saída de emerxencia. Hoxe hai formación no monte: persoal do distrito XI do Carballiño está nun terreo de prácticas na Estrada da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), no concello da Estrada (Pontevedra).

Son vinte dos 2.500 traballadores do Servizo de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia convocados ao curso para reforzar a seguridade na condución de vehículos todoterreo, no que a Consellería inviste 185.000 euros dentro do seu Plan de formación 2021-2024 dirixido ao operativo contra o lume.

A actividade formativa está destinada a bombeiros forestais, técnicos, axentes, condutores e oficiais mecánicos do Servizo. Cada traballador recibe un conxunto de 12 horas lectivas nunha parte teórica e outra práctica, sempre equilibrando a habilidade coa precaución.

O obxectivo básico é “mellorar a técnica de condución, enfocando sempre á prevención. Coñecer a máquina, saber ata onde podes chegar e facelo dun modo seguro. Porque o Servizo ten que chegar o antes posible pero o importante é chegar. E ademais, facelo dun xeito coordinado”, resume Álvaro Louro, da empresa responsable de impartir a primeira edición deste curso.

A mañá comeza cunha charla de reforzo da parte teórica, desenvolvida polos alumnos quince días antes de xeito telemático. O programa aborda aspectos como a transferencia de pesos e o centro de gravidade dos vehículos, os sistemas de tracción, as paradas de emerxencia, o paso de lombos e gabias, os ascensos con fortes pendentes... e desenvólvese a través de cuestionarios e vídeos deseñados e protagonizados polos expertos da empresa impartidora. Entre eles, Diego e Sergio Vallejo, referencias do automobilismo galego.

“Fixemos un traballo moi laborioso e creo que quedou moi ben, a xente está satisfeita cos vídeos”, recalca o instrutor Ignacio de la Concha mentres se encamiña ao primeiro exercicio. Por diante agardan seis horas de práctica ininterrompida.

“Imos de menos a máis. Empezamos cunha toma de contacto dos vehículos, coñecendo as súas características. Pasamos á parada de seguridade e pouco a pouco ímonos poñendo máis en serio. Acabamos onde nunca deberán estar para que saiban, se un día se ven acurralados nun incendio, cal é limite do seu coche. É como no día a día: teñen, por tanto, unha ampla marxe de actuación”, di pola súa parte o instrutor José Manuel Yáñez. E hai quen acaba dicindo... “na miña vida pensei que unha motobomba puidese subir por aquí”, lembra De la Concha.

Os alumnos circulan en servizo de emerxencia, aprenden técnicas específicas de condución para superar obstáculos como inclinacións laterais de forma segura e eficaz ou cal é a presión de rodas adecuada para maximizar o agarre. “No noso traballo chegas a sitios complicados, e por seguridade está moi ben esta formación”, valora neste senso a bombeira Maricarmen Herrera.

“Ás veces temos situacións moi complicadas e isto sérvenos de axuda e para ampliar coñecementos”, destaca o seu compañeiro Javier Rodríguez. De fondo está coñecer mellor os automóbiles conducidos polo Servizo de prevención e defensa contra os incendios forestais.

“Medio Rural conta hoxe con moi bo material. A mellora nos últimos anos é tremenda: dende a dotación e capacidade ao mantemento, o traballo é fantástico. Pero o traballador que vai usar este material ten que ter todos os coñecementos necesarios para que as máquinas despreguen as súas capacidades”, recalca Álvaro Louro. “É unha boa maneira de optimizar recursos”, resume tras saír do coche José Manuel Álvarez, técnico en Pontevedra.

De outubro a maio por toda Galicia. A parte teórica arrancou o 24 de setembro e a acción sobre o terreo o 8 de outubro, con 125 xornadas de práctica (50 en 2021 e 75 en 2022) e 15 días de repesca que se estenderán ata maio por Galicia.

“O programa ten certa complexidade na envergadura porque imos por diferentes ubicacións, somos nós os que nos desprazamos aos distritos”, analiza Louro. O equipo do centro de formación e consultora de seguridade viaria que leva dez anos traballando para a Academia Galega de Seguridade Pública xa pasou por Meira, As Pontes, Navia, Friol, A Estrada, Pontevedra, Carballo, A Rúa, Monforte... Entre outros!

“Realizamos un traballo previo visitando ubicacións e adaptándoas para que teñan o necesario para as xornadas formativas. Primeiro, por aproveitar os tempos e que non se alonxen das súas bases máis dunha hora de desprazamento. E despois, porque Galicia é moi diversa e tratamos de adaptarnos ao terreo no que traballan en cada distrito. As condicións do sur non son as mesmas que no norte. Navia, por exemplo, ten unhas constantes pendentes e noutros distritos teñen que traballar outros conceptos”, engade.

Por iso é tan importante a formación sobre o terreo. “O monte non o podes programar. Hai que ler o terreo e adaptar a máquina ás condicións: o monte cambia todo”, explica Ignacio De la Concha.

As opinións dos participantes. A mañá remata na Estrada. Nótase satisfacción dos asistentes. “É moi necesaria esta formación, para ter seguridade e máis coñecemento para levar o coche. Ogallá houbera máis edicións e de diferentes aspectos do noso traballo”, indica o bombeiro Javier Rodríguez.

“É moi interesante e aproveitable. Os monitores vólcanse e apréndese moito”, apunta o axente Fernando Godás. “A xente aprende, e ao saber o que tes úsase mellor e con máis seguridade. Está moi ben”, sinala o técnico José Manuel Álvarez.

“Dáste conta de certos detalles. Por exemplo, o que ten que dominar o coche son o motor e as transmisións”, narra o bombeiro Luis Iglesias. “E saber ata onde podes chegar. Estou encantada, para repetir. Gustoume moito”, volta nun último termo Maricarmen Herrera.

Plan de Formación 2021-2024. Este curso impártese a través da Dirección Xeral de Defensa do Monte en colaboración coa Academia Galega de Seguridade Pública e está incluído no Plan de formación para o Servizo de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 2021-2024, que ten previsto impartir preto de 230.000 horas lectivas a case 3.000 traballadores.