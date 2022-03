Sánchez pide a Feijóo un giro de 180 grados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera que el PP dé un “giro de 180 grados” con el nuevo liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y vote a favor de convalidar en el Congreso el decreto anticrisis que ha promovido. La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, recalcaba que ese plan llega “tarde” y “no contenta a nadie”. El todavía presidente de la Xunta, que este fin de semana se encumbrará como líder de los populares, advertía al Ejecutivo socialista y su titular de que es “impropio” intentar pactar “decisiones ya publicadas en el BOE”, aunque insistió en que estudiarán la norma con las medidas frente al alza de precios.

Preguntado sobre si ve posible apoyarlas, Núñez Feijóo se remitía a la postura explicitada por el Grupo Popular en el Congreso, pero ha defendido que “lo primero” que tendría que reconocer Sánchez “es que la guerra no es la causa principal de los problemas” que afectan a España. El PP, como “partido de Estado” que sabe que España vive una situación “límite”, estudiará “con detalle” las medidas publicadas, apuntó.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, tras ocho horas de debate sobre el decreto económico aprobado por el Gobierno, la cumbre de Bruselas y el cambio de posición en el Sáhara, Gamarra recriminaba a Sánchez haber tenido a España en una situación “límite” durante tres semanas y ha avisado que el “descontento” de los españoles “ha ido en aumento”. “Un profundo malestar social ha atravesado toda nuestra geografía”, ha abundado la dirigente del PP, para subrayar que el plan aprobado en el Consejo de Ministros “llega tarde, tiene medidas insuficientes y no contenta a nadie”. Afirmó que el socialista “no escucha, no dialoga y no cumple su palabra” y ha dicho que su concepto de diálogo es “una foto, una llamada y que luego todos lean en el BOE” lo que el propio presidente ha acordado.

Además, denunció de nuevo que el presidente del Gobierno haya “incumplido” su compromiso de bajar impuestos como se acordó en la Conferencia de Presidentes de la isla de La Palma. “Usted está perdiendo la confianza de los españoles”, le ha espetado, para decir que eso está ocurriendo porque “siempre llega tarde”, “no cumple su palabra”, “se queda corto” y “gestiona mal”. A su entender, la “probada incapacidad” del jefe del Ejecutivo para adoptar medidas va a hacer que lo que queda de legislatura se convierta en un “tiempo perdido que los españoles ya no tienen”. “En definitiva, señor Sánchez toca actuar, ser diligente y hacer reformas y el tiempo a los españoles se les agota si usted no actúa ya”, aseveró.

Pese a las críticas, Sánchez aseguró que “se sigue agarrando a ese clavo” porque el PP “no dice que no a la convalidación del real decreto ley”, por lo que espera que lo apoye cuando se debata en el Congreso. “Creo que sería importante desde el Grupo Popular que en esta etapa distinta con nuevos liderazgos, dé un giro no de 360 grados sino de 180 grados y pase del ‘no’ al ‘vamos a construir conjuntamente y a trasladar un mensaje de unidad’, que creo que es importante”, manifestó.

Sánchez ha admitido que el PP podrá criticar que el Gobierno no baja “todos los impuestos” que ese partido quiere cuando está en la oposición porque cuando los ‘populares’ llegan al Gobierno “suben hasta el IVA de las chuches”. Eso sí, dijo a Gamarra que no puede decir que el Gobierno “no está hablando con los grupos” porque sí lo ha hecho y ha dicho que el PP no les ha hecho llegar “ninguna propuesta”. Además recalcó que su Ejecutivo ha hablado “con los gobiernos autonómicos” y “con agentes sociales”.

“No se puede decir que este Gobierno no haya hecho un ejercicio de diálogo, de negociación y de acuerdo con los sectores afectados. ¿Qué será insuficiente? Sin duda alguna. ¿Qué tendremos que mejorar? Seguro. ¿Qué habremos cometido errores? Se lo acepto”, enfatizó, para insistir en que el PP no puede decir que no han hecho un ejercicio de “trabajo conjunto con los sectores afectados”.

Dicho esto, insistió en que espera llegar a un acuerdo con PP y demás grupos para lanzar “un mensaje de unidad” con ese apoyo a la convalidación del real decreto ley en el Congreso. A su entender, pueden abrir una “etapa de unidad” entre los distintos grupos en este momento tan necesario. Además, dijo a Gamarra que si los ciudadanos muestran ese “descontento, tienen razón” y garantizó que su Gobierno hará “todo lo que esté en su mano para revertir las consecuencias tan dramáticas que la guerra y la pandemia están infligiendo a la sociedad”.

Sánchez recalcó que trabajó en el seno de la UE para “lograr un buen acuerdo que nos va a permitir en el corto plazo poder revertir la tendencia de este precio disparado y disparatado” que están sufriendo en el ámbito de la electricidad como consecuencia de la elevación del precio del gas. Confirmó que la compensación por limitar el gas se financiará con el sistema eléctrico. Los socios de Unidas Podemos y desde PNV, ERC o Bildu, apoyos de investidura, parecen garantizar una mayoría.

Por el BNG, Nestor Rego reclamó a Sánchez medidas estructurales y ambiciosas frente a la crisis de precios, recetando la intervención en el sector eléctrico, la desvinculación del precio del gas, fijar topes máximos a luz e hidrocarburos, y a al vez subir salarios, pensiones y prestaciones sociales. Se sufragarían con una reforma fiscal que grave a quienes más tiene y a las energéticas.