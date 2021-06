Sanidade activa o protocolo de probas e corentena para alumnos de polo menos 11 centros que viaxaron a Baleares

SANTIAGO. EP. A Consellería de Sanidade informou da activación de protocolos de probas, corentena e rastrexo con respecto a alumnos de polo menos 11 centros educativos de Galicia, que confirmaron viaxes a Baleares dos seus estudantes, despois de que se detectaron xa medio centenar de positivos por Covid vinculados a estas viaxes de fin de curso en varias áreas sanitarias. Segundo confirmou Sanidade, "polo momento" hai 11 centros educativos das áreas de Vigo, Pontevedra, Lugo e Ourense que teñen alumnos que viaxaron recentemente a Baleares. Todos eles considéranse contactos estreitos, polo que terán que gardar corentena ata que sexan chamados pola Central de Seguimento de Contactos. A Dirección Xeral de Saúde Pública elaborou un protocolo, en coordinación coa Estratexia de Vacinación, no que se recollen as indicacións que deben seguir estes estudantes, en función da data na que viaxasen.

Mentres, e coa cooperación da Consellería de Educación, estanse a elaborar as listaxes de centros que poderían estar afectados, por ter alumnos que viaxaron ás illas. De momento son 11, e desde a Central de Seguimento chamarase a todos os estudantes para informarlles do protocolo a seguir e resolver posibles dúbidas. Sanidade tamén explicou que serán as respectivas áreas sanitarias as que xestionarán as citas para a realización de probas PCR a estas persoas. A consellería pediulles aos pais que vaian recoller aos seus fillos ao aeroporto procedentes de Mallorca que "extremen a precaución", e recomendou que vaia só un proxenitor e manteñan a distancia e as máscaras no coche.

POLO MENOS MEDIO CENTENAR DE POSITIVOS

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, cifrou ao redor de 50 os casos de Covid-19 en Galicia asociados ás viaxes de fin de curso a Mallorca, dos cales, uns 30, o "núcleo maior", localízanse na cidade de Pontevedra, onde estes días se citou a medio milleiro de alumnos de cinco centros para a realización de probas PCR.

En canto ao resto, a falta de que se concrete nos próximos días o alcance do brote, están repartidos entre Vigo, Ourense e Lugo. Nesta última cidade, hai confirmados até o momento 10 positivos entre novos --cinco no IES Leiras Pulpeiro e outro cinco do Colexio San José-- e dous entre os seus familiares.

Precisamente, con respecto aos casos de estudantes da área de Lugo, o Director Asistencial desta área sanitaria, Rafael Montes, alertou acerca da incidencia dos contaxios entre xente nova, "que non está vacinada e tende a relaxar as medidas sanitarias".

Montes lembrou que a pandemia "aínda non se acabou" e "hai que seguir gardando as medidas de seguridade cando se estea compartindo espazos en sitios pechados ou en festas". "Hai que seguir alerta. Estes mozos probablemente non xeren problemas clínicos importantes pero o risco de transmitirlles a enfermidade aos seus familiares non é cero", avisou.

BROTE CON CASOS DERIVADOS NOUTRAS COMUNIDADES

Na mesma liña, o conselleiro García Comesaña tamén relacionou o aumento dos casos activos e os repuntes nos contaxios nos últimos días en toda Galicia co brote que afecta non só aos alumnos que viaxaron até as Illas Baleares, senón tamén a familiares. Ademais, o Sergas confirmou que se trata de positivos tanto da variante británica como do delta.

Trátase dun brote do cal "nin nos peores momentos" da pandemia tívose coñecemento, segundo manifestou García Comesaña, xa que podería alcanzar os "400 casos derivados" en toda España. De feito, as diferentes administracións autonómicas confirmaron preto de 480 casos, a maior parte en Madrid (320), pero con positivos tamén en País Vasco (49), Comunidade Valenciana (32), Murcia (18), Aragón (10), ademais dos 50 estimados en Galicia polo momento.

Non en balde, o titular de Sanidade tamén confirmou que o seu departamento traballa "na hipótese da recomendación de que non se fagan" as viaxes estudantís a Baleares nos próximos días.