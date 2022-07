Sanidade esixe ao Goberno central a adopción de medidas contra o desabastecemento de especialistas

Santiago. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, voltou a esixir ao Goberno central a adopción de medidas urxentes para resolver o desabastecemento de facultativos que sofre o Sistema Nacional de Saúde. Segundo salientou a tarde de onte na Conferencia do Ciclo de Conselleiros da Saúde da Sociedade Española de Directivos da Saúde (SEDISA), “a falla de médicos é o problema máis urxente que ten neste intres a sanidade española”.

Comesaña salientou que as medidas necesarias deben ter alcance nacional, e que por parte da Xunta “non queremos escapar das nosas competencias, senón que reclamamos medidas para poder exercelas”. Neste eido, apelou á cogobernanza e fixo fincapé en que o Goberno central “non pode seguir dando as costas a un problema que afecta a toda España, e sobre o que xa ten un mandato do Congreso dos Deputados”.

No tocante ao manifesto impulsado hai unhas semanas polos gobernos galego e vasco, e que conta co apio doutros cinco gobernos autonómicos (Cataluña, Andalucía, Murcia e Castela-León e Madrid), o conselleiro quixo lembrar que nel ínstase ao Ministerio de Sanidade a desbloquear aquelas medidas precisas para atallar o problema da falta de especialistas na saúde pública. Das propostas recollidas no documento, salientou, entre outras, a necesidade de artellar un sistema de elección de prazas MIR que garanta que se cubra a toda a oferta; da creación da especialidade de Medicina de Urxencias e Emerxencias; e a de abordar a reforma do sistema de formación en Medicina Familiar e Comunitaria, especialidade para a cal tamén considera necesaria unha convocatoria extraordinaria de prazas MIR.

Finalmente, calificou como “decepcionante” a resposta traladada polo de agora polo Goberno central, ao que engadiu que as solucións achegadas pola Ministra de Sanidade son “a curto prazo”. EGC