Sanidade incide en que aún es pronto para no recomendar la mascarilla en recreos y patios

Santiago. Nueva jornada de retroceso de la sexta ola, como ya estamos acostumbrados desde hace semanas. Lo más destacado de la jornada del domingo en cuanto a la evolución de la situación epidemiológica fue que, por primera vez desde el pasado 21 de diciembre, hace dos meses, los nuevos infectados bajaron de los 1.500, en concreto, a 1.462, la cifra más baja de todo el año.

Así las cosas, los casos activos bajaron ya de los 30.000, hasta los 28.539 (2.112 menos que el sábado). Desde el pasado 28 de diciembre no había tan pocos contagios en vigor (28.334). Cabe recordar que el año 2022 había comenzado con 45.973 casos activos, es decir, 17.434 más que ahora. Desde entonces, se produjo una caída de infecciones del 38 %. Mientras que febrero había comenzado con 60.720 contagiados, esto es, 32.181 más que en la actualidad, momento en el que se han reducido a la mitad.

Semanalmente, el descenso se acelera, aunque sigue sin ser tan acusado como lo fue la subida. Desde el pasado domingo 13 de febrero hasta este domingo, los casos pasaron de 42.211 a 28.539, o sea, 13.672 (un 32 % menos). Y del domingo 6 al 13 de febrero se había pasado de 53.706 a 42.211 infectados, es decir, 11.495 menos (21 % menos).

Con este panorama enfrente, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, evidenció en una entrevista en la Radio Galega ayer que la mejoría es “más lenta” de lo que les “gustaría”, pero puso en valor que los pacientes ingresados “sigan disminuyendo”. Sobre esta cuestión, en la última jornada se produjo un ligero repunte de hospitalizados después de varias semanas a la baja, repuntando en seis pacientes con covid, hasta los 575: 543 en planta y 32 en uci (uno menos).

“Esperamos que siga produciéndose esa disminución de los ingresados (que se vió en jornadas anteriores), especialmente en el ámbito de la hospitalización convencional”, sostuvo Comesaña. Que, con todo, incidió en que sigue “preocupando” el número de fallecidos. “Hubo 3.074 fallecidos en toda Galicia y estos días sigue habiendo casos de fallecimiento, lo que no nos gusta, y seguimos trabajando para que esto no suceda”. De hecho, este domingo no se comunicaron decesos. A.S.