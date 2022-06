Sanidade reitera su apuesta por mejorar Medicina Interna

La Consellería de Sanidade reiteró ayer, en declaraciones a EL CORREO, que es “plenamente consciente das demandas dos internistas” gallegos en relación a los últimos hechos vinculados a la especialidad, cuyo colectivo profesional –al menos gran parte– ha evidenciado su descontento por la sobrecarga laboral a la que se enfrenta diariamente. En este sentido, insistieron en que celebraron una reunión con “celeridade”, aceptaron su demanda de “atrasar a execución da OPE” y se comprometieron a cubrir “as vacantes que existan nos servizos de cada un dos hospitais”.

A través de un correo electrónico, el departamento que dirige Julio García Comesaña hizo hincapié en que su compromiso también incluye “a cobertura das vacantes existentes nos hospitais comarcais. “Coincidimos na importancia deste servizo nestes centros”, subrayan, añadiendo que “buscaranse solucións para a cobertura destas vacantes e se non se topa ningunha específica buscaranse solucións compartidas nas que dende o resto de centros se colabore coa cobertura das vacantes que o precisen ,por periodos curtos de tempo e cun máximo de catro meses”.

Con relación a las últimas demandas de los internistas gallegos, que reclaman una reunión urgente y más medidas para paliar su situación, todo ello bajo aviso de huelga general, la Consellería recuerda que no puede “abrir varias canles de interlocución distintas para o mesmo”. “Haberá reunións cos residentes que rematan a formación para explicarlles o novo contrato”, indican además, incidiendo en que “cada área sanitaria ten unha xerencia que está facendo unha análise da situación” y “para a interlocución cos profesionais en cuestións laborais hai mecanismos e representantes claramente establecidos”.

“Apostamos polo diálogo con claridade. E seguirémolo facendo: por respecto aos profesionais e para garantir a cobertura sanitaria”, añaden fuentes de Sanidade, agregando –respecto a las condiciones de trabajo de los internistas– que su salario ronda los “60.000 euros” anuales (sin guardias y más dietas). Finalmente, puntualizan que mantuvieron un encuentro con la Sociedad Gallega de Medicina Interna (Sogami) hace un mes y se reunirán nuevamente cuando sea “necesario”.

Esta semana, llegaba la calma tras la tormenta y con ella los acuerdos entre Medicina Interna y Sanidade tras la carta firmada por múltiples jefes de servicio de dicha especialidad en la que pusieron de manifiesto una situación de “maltrato profesional” en el Servizo Galego de Saúde (Sergas). La Consellería de Comesaña se reunió el jueves con todos ellos y –después de un encuentro que él mismo definió como “cordial”– aterrizaron los avances. Su cartera y los sanitarios pactaron una “gestión centralizada” de las vacantes de todas las áreas. También, como dejaba caer el miércoles la Xunta, consiguieron el apoyo a los hospitales comarcales de nuestra comunidad.

No obstante, al día siguiente de dicho encuentro –celebrado exclusivamente entre la cúpula de la Administración autonómica sanitaria, los gerentes de las áreas y los jefes de servicio–, un colectivo de internistas volvió a dejar claro su descontento. Así las cosas, advitiendo de una “situación caótica” que incluso “puede comprometer la calidad asistencial” y reclamando medidas eficaces e inmediatas, especialistas de todas las áreas sanitarias enviaron otra carta dirigida a la Consellería de Sanidade y cinco organismos diferentes en la que exigieron una “reunión urgente”. En caso de no haberla, cosa que parece que no sucederá según lo previsto, avisaron de posibles manifestaciones en los hospitales que podrían desembocar en una huelga de “todo el colectivo”.