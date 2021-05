Santalices destaca el acierto del autogobierno en Galicia

El Parlamento de Galicia continúa celebrando los 40 años de la promulgación del Estatuto de Autonomía, en este caso, con unas jornadas bajo el título “Catro décadas de autogoberno”. Una jornada para analizar los retos y oportunidades a los que se enfrentan instituciones como el Consello da Cultura Galega, el Valedor do Pobo o el Consello de Contas, y en la que también participaron relatores de Portugal.

El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, dio el pistoletazo de salida, antes de la celebración de las mesas redondas, destacó que la Constitución permitió una descentralización que fue un “acerto”, y que supuso la “efectiva e harmoniosa inserción de Galicia no ordenamento institucional do Estado”. Durante estos años, Galicia, en opinión de Santalices, reiteró su “lealdade e colaboración, acreditando o acerto que supuxo a descentralización derivada do estado das Autonomías”.

También subrayó la “firme vocación europea e europeísta de Galicia, evidenciando que o sentimento galego é perfectamente compatible coa nosa condición de españois e europeos por pleno dereito”.

En referencia a la presencia de autoridades portuguesas, Santalices afirmó que hay un “compromiso inquebrantable” en el Parlamento con los “vínculos fraternais con Portugal, enraizados na historia desde a vella Gallaecia, e revitalizados, nas súas diferentes manifestacións, coa consolidación da democracia nos dous países”.