Santalices propón investir presidente a Núñez Feijóo

O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, cumpriu cun novo trámite e, no marco da tradicional rolda de consultas co xefe do Lexislativo, Miguel Santalices, formalizou a proposta de que Alberto Núñez Feijóo sexa investido presidente da Xunta por cuarta vez a próxima semana --o pleno celebrarase os días 1 e 3 de setembro--.

Ante os medios, Puy lembrou que Feijóo obtivo nas urnas, o pasado 12 de xullo, o respaldo "maioritario" dos galegos, que ampliaron a súa maioría absoluta até os 42 escanos. Ao tempo, nun escenario marcado pola COVID-19, identificou como "a mellor opción" a investidura do seu xefe de filas.

O portavoz popular subliñou as dificultades desde o punto de vista sanitario, económico e social que vive Galicia neste momento, antes de apelase á "responsabilidade individual" para reforzar "a seguridade e precaución", tendo en conta que hai "circunstancias imprevistas e atípicas que requiren o esforzo por parte de todos".

Tamén aludiu aos empregados públicos nun momento no que "máis que nunca" é preciso que os servizos públicos "funcionen". Como exemplo, referiuse á necesidade de axilizar, por exemplo, os cobros dos ERTE.

Pola súa banda, incidiu en que o PPdeG asumirá "a responsabilidade de gobernar", pero tamén manifestou que, nun contexto marcado polo coronavirus, no que "a procura da recuperación económica e das actividades normais" é a "prioridade", espera "a responsabilidade" da oposición.

PREDISPOSICIÓN A ACORDOS

Respecto diso, manifestou que, antes dos comicios do 12 de xullo, os rivais políticos do PP actuaron con "predisposición a grandes acordos" e concluíu que espera que manteñan a mesma actitude ao comezo desta lexislatura.

Tanto PSdeG como BNG, a pesar de evidenciar as diferenzas cos populares, mantiveron que esa predisposición a acordar existirá pola súa banda.

Despois da rolda de consultas, Feijóo reuniuse con Santalices, quen lle comunicará que o seu nome é o único que se debaterá a sesión de investidura e para encargarlle que asuma esa responsabilidade.

SANTIAGO. EUROPA PRESS