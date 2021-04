Santalices reivindica a lealdade institucional e constitucional na conmemoración dos 40 anos do Estatuto galego

CONMEMORACIÓN. “Autonomía política, por suposto, pero lealdade institucional e constitucional, tamén”. O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices vén de reiterar que na Cámara galega “non se tomará ningunha decisión sen o debido respaldo dos servicios xurídicos”. En clara alusión ao acontecido en Cataluña durante o procés, advertiu de que “nada nin ninguén ten cabemento fóra do noso ordenamento xurídico”, ao tempo que se congratulou de que en Galicia non se rexistren actitudes como as presentes noutras latitudes. Santalices pronunciou estas verbas durante a inauguración da xornada conmemorativa do 40 aniversario da promulgación do Estatuto de Autonomía de Galicia que se está a desenvolver este luns na sede do Parlamento galego, na que tamén intervén o titular do Tribunal Constitucional, o maxistrado Juan José González Rivas.

Na intervención de apertura, o presidente do Parlamento lembrou que Galicia accedeu ao seu autogoberno grazas á Constitución e ao Estatuto e que “paseniñamente, sen case facer ruído, pero sen pausa, Galicia acabou por se situar entre os territorios con maior capacidade de autogoberno de Europa”. “O sentidiño, o rigor e a lealdade institucional – explicou- presidiron e presiden a acción dos servidores públicos, dun e doutro signo, que se foron sucedendo ao longo destes corenta anos no exercicio do autogoberno”.

Santilices enfatizou, por outra banda, a contribución “decisiva” dos medios de comunicación na consolidación da autonomía pois, dixo, desde o primeiro momento “entenderon a oportunidade que se abría para Galicia e apoiaron sen titubeos primeiro a transición desde a ditadura á democracia e, despois, o deseño e consolidación da nosa autonomía”. Por iso, ao conmemorar o 40 aniversario da promulgación do Estatuto, “queremos reivindicar e agradecer o traballo dos medios de comunicación, que nos acompañaron daquela e nos acompañan agora, informando con rigor e coa imparcialidade que obriga o bo xornalismo”. Para os participantes nesta xornada, “e para os restantes medios, noso agradecemento e recoñecemento sinceros”, dixo Santalices.



O presidente do TC destaca importancia da cesión para crear estabilidade

EFE. O presidente do Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, destacou a importancia da cesión para chegar a políticas consensuadas e poder crear “estabilidade” na sociedade e puxo o Estatuto de Autonomía de Galicia como exemplo deste “diálogo e concordia”. Na inauguración este luns da xornada ‘Catro décadas de autonomía de Galicia. Retos e oportunidades’, que se celebra no Parlamento con motivo do 40 aniversario da promulgación do Estatuto galego, asegurou que Galicia é unha comunidade “exemplar” polo seu desenvolvemento dos principios básicos do Estado de dereito. Así, destacou que o Estatuto de Autonomía de Galicia foi froito do “diálogo, a concordia e a cesión”, do mesmo xeito que a elaboración da Constitución, que tamén foi “exemplo de pacto”. “Se queremos chegar a unha política consensuada, se queremos chegar a unha solución pacífica dos problemas, se queremos crear estabilidade nas sociedades modernas, evidentemente hai que ceder no esforzo común na procura de solucións consensuadas”, afirmou no seu discurso.

Na súa intervención glosou a figura de todos os presidentes galegos, entre eles o actual titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quen considerou como o que deu “unha última maioritaria opción ao pobo de Galicia nas eleccións de xullo” e facilitou “a estabilidade e a pervivencia na ordenación da comunidade”.

González Rivas fixo tamén unha defensa da Constitución, que supuxo “un antes e un despois” no desenvolvemento da estrutura social e económica de España e outorgou á cidadanía “unha monarquía parlamentaria que representa o pobo español”, así como do Tribunal Constitucional que preside e o seu “transcendente” labor.

Desde a súa institución en 1980, este órgano deu resposta a máis de 200.000 demandas de xustiza constitucional, ditou neste corenta anos máis de 9.000 sentenza, máis de 14.000 autos resolutorios, e máis de 180.000 providencias, relatou.

Nacido en Ávila pero de pai natural do concello ourensán de Xunqueira de Espadanedo, o presidente do TC falou en primeira persoa ao pór en valor o desenvolvemento que supuxo o Estatuto para Galicia, que pasou de ter aldeas con “carencia de auga, luz e teléfono” a estar plenamente integrada na UE e “rexida pola lealdade institucional ao Estado”.

Algo que tamén resaltou na súa intervención o presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, ao asegurar que en Galicia hai “autonomía política, pero tamén lealdade institucional e constitucional, por suposto”.

De feito, garantiu que na Cámara galega “non se tomará ningunha decisión sen o respaldo dos servizos xurídicos” porque en Galicia non hai actitudes como as de “outras latitudes”, senón que sempre se actúa con “sentidiño, rigor e lealdade institucional”.

Unha afirmación que realiza nun contexto no que o Goberno anunciou un recurso de inconstitucionalidade contra a reforma da lei de saúde de Galicia, por entender que regula sobre competencias exclusivas do Estado, aínda que en ningún momento referiuse a este asunto.

Ademais, Santalices considerou que a comunidade é “un oasis de estabilidade política froito da decisión democrática expresada nas urnas”.

A xornada sobre o Estatuto inclúe unha primeira mesa redonda, co título “O Estatuto de Autonomía de Galicia. Unha ollada académica”, con expertos en Dereito Constitucionl e outra sobre a “Contribución da prensa galega á consolidación da Autonomía. Análise e perspectivas”, con directores de xornais galegos. EFE



NA SEDE DO PARLAMENTO

A xornada que se celebrou esta mañá na sede do Parlamento incluiu dúas mesas redondas nas que se analizaron estas catro décadas de Estatuto desde o enfoque xurídico e o dos medios de comunicación. Na primeira, titulada “O Estatuto de Autonomía de Galicia. Unha ollada académica”, participaron a profesora de Dereito Constitucional da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Sonia García Vázquez; a decana da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, Ana Gude Fernández; e o catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Santiago Roberto Blanco Valdés.

“A política é sempre necesaria, por suposto, pero o seu correcto exercicio precisa rigor e regras claras que só o ordenamento xurídico nos ofrece”, argumentou Santalices.”

A segunda das mesas redondas programadas -“Contribución da prensa galega á consolidación da autonomía. Análise e perspectivas”- contou coa participación dos directores dos seis principais xornais galegos, “que desde moito antes dos albores da nosa autonomía acoden puntuais á súa cita diaria cos lectores”. De conducir esta mesa redonda encargouse Ana Martínez Pedrosa, delegada da Axencia Efe en Galicia e nela interviron os directores Xosé Luis Vilela Conde, de La Voz de Galicia; Rogelio Garrido García, Faro de Vigo; Alfonso A. Riveiro, El Progreso; Xosé Pastoriza Martínez, La Región; Manuel Ferreiro Regueiro, El Ideal Gallego; e José Manuel Rey Nóvoa, director de EL CORREO GALLEGO e decano dos medios escritos na nosa comunidade. A clausura da xornada correu a cargo do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Lembrar que, dentro desta celebración, o pasado martes recibiron a medalla do Parlamento as fundacións herdeiras da Xeración Nós: a Fundación Otero Pedrayo, a Fundación Castelao, a Fundación Antón Losada Diéguez e a Fundación Vicente Risco.