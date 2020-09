Santórum declaró ante la jueza que instruye el caso del alijo del Karar

Vigo. Detenido el pasado lunes por agentes del Greco a las puertas de la Audiencia Provincial de Pontevedra, cuando se encaminaba a entregarse ante la sección cuarta, el presunto narcotraficante Juan Carlos Santórum finalmente prestó declaración presencialmente a media tarde de este miércoles ante la titular del juzgado de instrucción 3 que dirige la investigación del alijo de 4.500 kilos de cocaína, decomisado a bordo del buque Karar.

La magistrada Marisol López le interrogó como presunto cabecilla de la organización que en pleno confinamiento intentaba hacer llegar desde Panamá a las costas gallegas, en un buque arrastrero, droga valorada en más de 140 millones de euros.

Santórum se personó el pasado domingo con su abogada en el juzgado de guardia de Vigo para entregarse pero no consumó su intención: no existía en el registro una orden de búsqueda por parte del juzgado de instrucción 3 de Vigo, que dirige la causa de la operación “Donky”. Recordar que el arousano no pudo ser detenido en abril por haberse dado a la fuga cuando iba a ser arrestado como presunto responsable de la trama. Con 28 arrestos, se consideró desmantelada una de las organizaciones gallegas más importantes. M.gimeno