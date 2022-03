Se dispara la presión sobre el Gobierno para desactivar el paro de transportistas

Supermercados, fabricantes de alimentos, hosteleros, partidos políticos y sindicatos han apremiado al Gobierno este miércoles a actuar cuanto antes para desactivar el paro de transportistas ante los problemas de abastecimiento que ya se empiezan a producir tras diez días de protestas. Ante esta creciente presión, el Ejecutivo ha adelantado un día su reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y está seguro de que se llegará a un acuerdo en su encuentro de mañana, jueves. Sin embargo, la entidad que convoca el paro es la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte Nacional e Internacional, que agrupa a conductores autónomos y pymes, y éstos no están llamados a la mesa y no se sienten representados por el CNTC. "No daremos por bueno ningún acuerdo que no sea tomado directamente con nosotros (...). Siguen sentándose a negociar con interlocutores que no consideramos válidos", ha advertido el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, que hoy mismo ha convocado una manifestación a pie para el viernes, día 25, en Madrid con el objetivo de que el Ejecutivo "visualice a las miles de familias" afectadas.

De momento, empresas como la conservera Calvo, Azucarera, la galletera Cuétara o la cooperativa Dcoop (aceite y leche) han tenido que interrumpir sus procesos de fabricación e incluso han cerrado temporalmente sus plantas por la "falta de suministro", y firmas como Danone, Estrella Galicia o Heineken han advertido de que deberán hacerlo próximamente.

Además, los responsables de Pastas Gallo han subrayado que ya ven "riesgo real de desabastecimiento a corto plazo" de este producto si el paro persiste, y el grupo gallego Leite Río ha revelado que sus almacenes están cada vez más saturados al no poder enviar leche envasada a los puntos de venta. "La situación es insostenible", ha destacado el director general de la patronal Aecoc -que agrupa a distribuidores y fabricantes-, José María Bonmatí, quien ha reclamado al Ejecutivo "una solución como sea" para acabar con un paro que sólo a los supermercados les supone pérdidas de 130 millones de euros al día, según los cálculos del sector.

La cadena agroalimentaria en su conjunto habla ya de un "problema de Estado" que ya genera más tensiones en su red que en los peores momentos de la pandemia, y ha alertado de que incluso si se desconvocan las movilizaciones se necesitarán días para volver a la normalidad. Respecto al encuentro de mañana que mantendrá el Gobierno con asociaciones de transportistas, Bonmatí ha lamentado que no se sienten a la mesa ni quienes están "pagando la factura" ni quienes convocan los paros. De hecho, el presidente de la plataforma convocante ha defendido este miércoles en Facebook que los transportistas que mantienen las protestas están "muy cerca de conseguir sus objetivos".

Desde Galicia, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha destacado que la Xunta trabaja en las acciones que es posible aplicar desde Galicia para apoyar a la flota pesquera y ha urgido al Gobierno central a adoptar medidas de forma inmediata para hacer frente a la subida de los carburantes, a la huelga del transporte y a las consecuencias de la guerra de Ucrania. En respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Rosana Pérez, la titular de Mar ha recordado que en los últimos días mantuvo reuniones con las entidades representativas de la flota pesquera y de la industria trasformadora para analizar la evolución de su actividad, en las que se abordaron medidas de carácter autonómico como la bonificación del 100% de las tasas de los puertos gallegos durante un mínimo de dos meses. Rosa Quintana ha incidido en que la Xunta y el sector también constataron la necesidad de que el Gobierno central adopte medidas urgentes como apoyos conducentes a la rebaja de los precios de los combustibles o actuaciones con resultados similares --como hicieron otros países europeos--, la concesión de ayudas de mínimis a empresas o la flexibilidad interanual en las cuotas, para que la flota aproveche el año que viene las posibilidades de captura que no consuma este año. La conselleira ha aseverado que no se puede esperar hasta el día 29 para adoptar medidas, pues puede ser tarde para muchas empresas, y ha señalado que el establecimiento de un marco temporal excepcional en los fondos europeos no es la solución para el corto plazo, pues su tramitación suele ser lenta.

La patronal gallega se suma a CEOE y Cepyme, que piden “acciones rápidas”. La patronal gallega ha respaldado las peticiones realizadas este miércoles por CEOE y Cepyme, que han instado al Gobierno central a “clarificar y detallar con la máxima urgencia” las medidas que prevé adoptar para frenar la subida de los costes energéticos y el bloqueo de las carreteras. Entre las medidas concretas propuestas por la Confederación de Empresarios de Galicia, está alcanzar un acuerdo entre patronal y sindicatos que ofrezca estabilidad y module la inflación. En este sentido, insisten en trabajar “intensamente” en un Acuerdo para la Negociación Colectiva 2022-2024, que dote de un marco estable a las relaciones laborales y contribuya a la recuperación económica y a una subida ordenada de los costes. Otras actuaciones propuestas por la CEG son reducir inmediatamente los impuestos a los productos energéticos; retirar coyunturalmente la tasa de CO2; establecer mecanismos de flexibilidad en la contratación pública para adaptar los precios de los contratos a la realidad del mercado; o agilizar la puesta en el mercado de los fondos de la Unión Europea --avanzar especialmente en los PERTES de los sectores clave como el de automoción, el agroalimentario o el naval---.

También acelerar la tramitación de la nueva Ley Concursal, con figuras preconcursales que faciliten la posibilidad de refinanciación de las empresas; solicitar una moratoria de un año de los préstamos ICO; establecer medidas financieras de apoyo a la ampliación de ERTES y nuevos créditos ICO o instrumentos similares de las comunidades autónomas; y establecer ayudas directas y de subvenciones a la demanda en los sectores más afectados por la crisis. Tanto la CEG, como CEOE y Cepyme, denuncian que tanto la subida de los precios como el bloqueo de las carreteras “está ocasionando ya desabastecimientos a la población y paralizando la actividad económica”, lo puede provocar “una gran crisis económica y social”.

Las asociaciones representantes de la industria aceitera española, ANIERAC y ASOLIVA, han comunicado que, debido a la huelga del transporte, las empresas del sector se están viendo abocadas a cerrar sus instalaciones ante la falta de materia prima y material auxiliar para poder seguir operando. Una situación que ya amenaza seriamente con distorsionar el mercado interior, “dificultar su abastecimiento y hundir las exportaciones españolas”, indican en un comunicado conjunto.

Confemetal urge a desacoplar el gas y el carbón de la electricidad para evitar un “colapso industrial”. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) ha exigido medidas “inmediatas” al Gobierno para paliar la crisis provocada por el encarecimiento de la energía, entre las que se encuentra desacoplar el gas y el carbón del sistema de fijación de precios de la electricidad. El sector del metal urge así a reformar el mercado marginalista eléctrico y a eliminar de la tarifa las cargas que no respondan a costes reales de producción y distribución, al entender que penalizan la competitividad económica e, indirectamente, la protección medioambiental. La patronal se dirige directamente al Gobierno y le insta a “abandonar la inacción” y a tomar decisiones y ofrecer soluciones a la actual emergencia energética, que está poniendo en “grave riesgo” la actividad y el empleo y aboca al país a un “colapso industrial”. Confemetal también alude a la crisis que está atravesando el sector del transporte y que está contribuyendo al desabastecimiento de productos a la industria. Para este problema, considera que las ayudas directas por litro de combustible podrían mitigar el problema actual, en línea con lo que están haciendo otros países del entorno.

QUEJAS SINDICALES Y EN EL CONGRESO. A las voces críticas con el Ejecutivo se ha sumado también hoy el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien ha considerado que el Gobierno debería haber actuado ya para tratar de detener el paro generado por los transportistas ante la subida de los precios de los carburantes. "El Gobierno tiene que ser consciente de que una parte del descontento generado en algunos de los sectores más impactados por los precios energéticos y de los hidrocarburos habría requerido de algún movimiento previo por parte del propio Gobierno", ha subrayado.

Los reproches se han sucedido igualmente en la sesión de control celebrada hoy en el Congreso de los Diputados, donde el PP ha instado al Ejecutivo a bajar los impuestos y dar ayudas directas al sector del transporte ante una situación "dramática", Vox ha acusado a los socialistas de no escuchar a la calle y Ciudadanos ha contrapuesto las medidas ya adoptadas por otros países europeos con la "inacción" de España. Del lado del Gobierno, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que "la mayoría" de los transportistas estaba trabajando hoy, y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha descartado que la solución a la subida de los precios de la energía pase por medidas como bajar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el IVA. EFE