Se disparan en las últimas semanas los gallegos afectados de ‘phishing’

Geles prefiere no dar su apellido no salir de frente en la foto. Explica que tiene otros problemas personales y prefiere no hacerlo, pero explica su caso. Es prácticamente idéntico a los otros, pero en su caso es clienta de CaixaBank, no de Abanca, como la mayoría.

Vive en Vigo y relata que el 27 de julio pasado “ a primera hora de la mañana recibí un mensaje del banco de que me habían ingresado la pensión”. Esta circunstancia nada tiene que ver con la estafa, pero la indica para que se entienda por qué cayó en la estafa.

Y es que en torno a las 16.00 horas de ese mismo día, por el mismo canal le llegó otro mensaje. Este indicaba que “se detectara una entrada en mi cuenta y me ponían un enlace”. Alrededor de media hora después, llegó la llamada de teléfono, dijeron que era “de atención al cliente” y era por lo mismo, que “detectaran un acceso extraño en mi cuenta. Pero les colgué el teléfono”.

Llamó a ese mismo número al momento pero no se lo descolgaron y “a los 10 minutos volvieron a llamarme. Me dijeron que era por mi seguridad, que la llamada iba a ser grabada y que era ‘Ana, de CaixaBank”. La conversación continuó explicándole esa mujer que le iban a enviar un código a su teléfono, que debía facilitárselo porque era con el que ella podría anular esa transferencia fraudulenta que intentaban. Y lo hizo.

Por la tarde, decidió pasar por una oficina física para cerciorarse en el cajero de que todo estaba bien y se enteró de que, finalmente, esa transferencia tuvo lugar. En Caixabank le dijeron que la entidad no había sido, que era una estafa. “Un mes después, tras poner denuncia, escrito al banco reclamando me dijeron que “mi dinero se fue a Roma para comprar un Rolex y que no se hacían cargo ni me lo devolvían porque el beneficiario no estaba de acuerdo”, explica.

Contrató un abogado privado por su cuenta, que presentó una reclamación ante el Banco de España, “pero sigo esperando la resolución”. Una vez pasado todo esto, está convencida de que es un fallo de la banca electrónica así que “me desconecté de ella del todo”. En su caso fueron 1.780 euros, más un euro y pico para pagar el gasto de la transferencia, pero sabe que hay gente que perdió muchísimo más. s. barba