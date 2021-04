Se disparan las bodas y divorcios ante notario en Galicia pese a la COVID-19

Los cambios que la sociedad está viviendo en las últimas décadas implican, en muchos casos, un cambio de mentalidad y eso también implica el método que las parejas eligen para casarse. Primero las bodas civiles le fueron ganando espacio a las tradicionales religiosas y, desde julio de 2015, los novios pueden escoger una tercera opción. Las bodas ante notario.

Desde la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, los matrimonios, separaciones y divorcios pueden llegarse a cabo en una notaría. Porque no se debe olvidar que no son más que un contrato firmado por dos personas. Así, miles de gallegos que no querían contraer matrimonio ante un sacerdote o un político, deciden hacerlo ya ante un notario. Y la cifra se dispara año tras año.

Para este 2021 aún no existen cifras oficiales del número de enlaces nupciales, pero con la tendencia a la baja de los últimos años, se espera que siga así. Sin embargo, el Colegio Notarial de Galicia no tiene la misma idea.

1.228 celebradas en seis años En 2015, con solo la mitad del ejercicio de entrada en vigor de la ley, ya fueron 20 las parejas de enamorados que se casaron ante notario, una cifra que se multiplicó el año siguiente, llegando a las 142 en toda Galicia. Ya en 2017 fueron 229; 235, en 2018; 354, en 2019, y 248 el año pasado. Cabe recordar que el 2020 fue el año de la pandemia, y desde mediados de marzo entró en vigor el primer estado de alarma y, con él, el confinamiento general y la restricción de actividades a las esenciales. Los matrimonios no se encontraban en la lista de imprescindibles.

En este caso, la provincia de A Coruña fue la que más bodas ante notario celebra. Año tras año los coruñeses se animan más que el resto en este trámite. En 2019 fueron 173 parejas, frente a las 84 de Pontevedra, y muy lejos de las 68 y 29 de Lugo y Ourense, respectivamente. En total, en toda Galicia en los seis años transcurridos, se casaron ante notario 1.228 parejas en la comunidad gallega.

se prevén más a partir de mayo Además, según explican desde el Colegio de Notarios gallegos, se prevé un incremento considerable en el número de estos contratos que celebrarán ya que el próximo mes de mayo entra en vigor una modificación de la ley. A partir de ese momento, las parejas que quieran casarse no tendrán que acudir al Registro Civil, como hasta ahora, sino que será la propia notaría la que efectúe todos los trámites. Más fácil imposible.

La ley solo exige que los cónyuges acudan el día de la ceremonia acompañados por dos testigos y que, previa lectura por el notario de los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil, manifiesten que quieren casarse. Los declaran unidos en matrimonio, y se procede a la firma de la escritura pública. Además, pueden realizar el acto fuera de su oficina o sede.

Actualmente los contrayentes debían hacer ellos mismos los trámites del Registro y, una vez que presentaban los papeles en la oficina, se podían casar. Desde mayo la rapidez todavía será mayor, olvidándose de todos los engorrosos procesos burocráticos en unos colapsados registros civiles. EL trámite se demoraba meses. Ahora los novios también podrán tramitar su expediente matrimonial en las notarías.

separaciones y divorcios En cuanto a las separaciones y divorcios en oficinas notariales, recogido en la misma ley, al igual que con las bodas su número no para de crecer. Desde 2015 fueron 2.457 las parejas que optaron por esta opción, en lugar del juzgado (siempre que los cónyuges estén de acuerdo y no haya hijos menores a su cargo ni personas con la capacidad modificada judicialmente). Desde las 108 del primer año de entrada en vigor de la norma se pasó a las 504 de 2020, pandemia mediante. El ejercicio con más separaciones o divorcios en oficinas notariales fue 2019, un total de 586 procedimientos.

También en estos casos, los coruñeses son mayoría. Se animaron a dejar la convivencia de pareja en las notarías desde hace seis años casi la mitad del total de toda Galicia, 1.111, frente a las 862 parejas de Pontevedra que fueron a un notario para separarse o divorciarse, o las 231 y 253 de Lugo y Ourense, respectivamente.