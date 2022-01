Se enteró del nuevo portavoz del PSdeG “por la prensa”

habla caballero. El ex secretario general de los socialistas gallegos y hasta el pasado sábado portavoz parlamentario Gonzalo Caballero afirmó que durante los cuatro años que ocupó el cargo defendió un proyecto que permitió al PSdeG progresar en todos los procesos electorales, e indica que “ahora el reto es que la nueva dirección y el nuevo equipo permita que el PSdeG siga avanzando”. En una entrevista en el espacio ‘Bos Días’ de la Televisión de Galicia, Caballero expresó su deseo de afrontar los retos de forma conjunta con el nuevo portavoz parlamentario, Luis Álvarez, pese a afirmar que supo de la elección de éste por la prensa, pese a que Valentín González Formoso confirmó que le informó “personalmente”.

El ex líder socialista señaló que va a continuar como diputado en el Pazo do Hórreo “cumpliendo” con los “250.000 gallegos y gallegas que votaron al PSdeG para defender políticas de izquierda y hacer oposición al PP”. Aseguró que “ser candidato a la Xunta no está ahora en mi agenda de prioridades”, y añadió que asumirá “sus responsabilidades” allí donde lo ponga su organización. “En ningún momento tuve la voluntad de entorpecer nada. Yo defendí y defiendo un PSdeG democrático, un PSdeG en el que la militancia marque las pautas de futuro, un proyecto galeguista, de izquierdas, feminista y ecologista, y ese es mi compromiso con los gallegos y con las gallegas”, afirmó. “Estoy en política para servir y para cumplir, nunca estuve en política buscando cargos. Durante veinte años estuve trabajando desde la base y con ese mismo compromiso estoy afrontando una nueva etapa”, expuso. efe