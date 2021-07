“Se está normalizando la violencia con conductas que aparecen cada vez a edades más tempranas”

“Es imposible de justificar, pero es, entre comillas, fácil de entender”. Así habla el profesor Antonio Rial Boubeta sobre el asesinato de Samuel Luiz. La afirmación la hace uno de los mayores expertos en los comportamientos de los jóvenes del país. Su grupo de trabajo lleva dos décadas haciendo miles de encuestas al año a los jóvenes para analizar sus conductas.

Por eso, lleva tiempo viendo este “caldo de cultivo”. “Hay indicadores que nos están diciendo que el acoso escolar y el ciberacoso están aumentando, pero las estadísticas oficiales no reconocen muchos casos”. Sin embargo, y según la Unesco, “uno de cada tres jóvenes sufren acoso”. El físico, la orientación sexual y la raza son motivos de burla habituales. Pero en el caso de las inclinaciones sexuales, “la tasa de victimización se multiplica por tres en los que son diferentes”.

“Crecen las conductas contrarias a la convivencia, y cada vez aparecen en edades más tempranas”, apunta Rial, que alerta de que se está “normalizando la violencia en todas sus formas: psicológica, relacional y física”. Y lo más importante, “se produce a la vista de todos”. Muchos le responden que “era una broma”.

TENDENCIA CLARA. “Lo que estamos viendo coincide con los datos que manejamos”, incide el investigador. Se refiere al aluvión de denuncias del colectivo LGTBI, pero también a los casos de violencia de género, con un repunte de las víctimas en las últimas semanas.

“En nuestro grupo de investigación tenemos cifras de acoso sexual con menores de por medio muchísimo mayores que las que reflejan las estadísticas oficiales”, asegura. En este punto, comenta que “solo una de cada diez estaría denunciando”, y agrega que “en Galicia habría unos 2.000 casos al año con sumisión química” y “también de manadas”. Según las encuestas que hacen a miles de jóvenes de entre 12 y 20 años, “muchos dicen que, efectivamente, han sufrido algún tipo de abuso, sin consentimiento, y con sustancias por el medio”.

VALORES Y DROGAS. Rial Boubeta señala varios factores más en este incremento de las conductas violentas. Apunta a los valores, “que tienen que venir de la familia”, y al modelo educativo. “En edades tempranas no tiene que conseguir astrofísicos, tiene que formar personas. En primaria y secundaria hay que formar personas, ciudadanos... luego se enseñará todo lo demás”, manifiesta.

Además, hay otro problema “cronificado en nuestra sociedad”. Se refiere al consumo de alcohol y sustancias. “Parece que nadie se entera. Llevamos dos décadas en las que el consumo no ha disminuido. Los índices son brutales en adolescentes, realmente alarmantes”. Y asegura que, incluso durante la pandemia, “un tercio de los chavales seguía haciendo botellón”.

Insiste en que “el principal problema de salud pública en la población juvenil es el consumo de alcohol, que en muchos casos provoca daños cerebrales irreparables”, y agrega que “todas las conductas de riesgo y contrarias a la convivencia se multiplican cuando hay estas sustancias de por medio”.

Además, las redes sociales son un oscuro campo en el que los jóvenes campan a sus anchas. Crece el ciberacoso en los últimos años. De nuevo, con “los que son diferentes” como principales víctimas.

A este odio contribuye lo que está pasando en la esfera política. Los mensajes xenófobos y homófobos de algunas formaciones no caen en saco roto. “Los jóvenes reproducen el modelo que les proporciona la propia sociedad. No hay más que ver cómo se comportan los políticos”, detalla, sin olvidarse de “lo que ven en televisión o los top ventas en videojuegos”. “Aquí nada es aleatorio, habrá que reflexionar”, razona.

La sensación de liberación después de meses muy complicados es otro de los ingredientes de este cóctel. “Hay un efecto rebote en todos los sentidos”, que afecta “a todos”, pero que en el caso de los jóvenes, en particular, se nota “cuando se les dice que puede salir y van con la intención de desfasar a tope”.

El modelo educativo requiere un replanteamiento, pero Rial Boubeta pone el foco también en las familias. “Hay que reflexionar sobre cuál es el modelo de funcionamiento”, prosigue, y recalca que “hay un problema de conciliación y de interiorizar cuál es la estrategia de funcionamiento”. El profesor asevera que “hay que invertir tiempo en los hijos, en educarlos, en poner normas y límites, inculcar valores, responsabilidades, obligaciones y también derechos”. En este punto, llama la atención sobre que “el umbral de frustración es muy bajo, y eso se ve en las altas tasas de violencia filio parental”.

RESPUESTA INTEGRAL Y COMUNITARIA. Rial cree que “quienes toman decisiones deberían aprovechar estos conocimientos para poner en marcha poner en marcha planes de prevención”. Sin embargo, denuncia que no hay ningún tipo de contacto con los responsables. “Parece que les molesta. No nos tienen en cuenta. Ahora que está de moda apoyarse en la evidencia científica, deberían hacerlo”, comenta.

El asesinato de Samuel, que ha atraído toda la atención mediática y social, constituye “una lamentable pero fantástica oportunidad” para abordar el problema.

Y eso pasa, a su juicio, por “prevención integral y comunitaria”. Señala que “no se trata de ir al síntoma, hay que trabajar de forma integral en los factores de base”, porque si en vez de actuar sobre la raíz se ponen “parches”, no se “cura el problema”. Y, por otro lado, comunitaria, “porque si no remamos todos, esto no va”. “Tienen que trabajar las familias, los medios, los políticos, la industria... Hay que tener valentía”, resuelve.

Reitera que hay que actuar con contundencia porque “todos estos casos de violencia homófoba, también los brotes asociados a los jóvenes, son síntomas de que algo no funciona bien. El modelo de convivencia y de diversión es discutible”.