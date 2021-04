Se ha detectado en Galicia el primer caso de gripe común desde hace más de un año

Santiago. La gripe es esa enfermedad que nos ha acompañado desde nuestra infancia, desde que tenemos recuerdo. Una dolencia mortal a la que pocas veces se le da la importancia que realmente tiene. Quizá por eso no son pocos los que opinan que el coronavirus acabará reduciéndose a la connotación de una gripe una vez que finalice el proceso de vacunación y se alcance la ansiada inmunidad de rebaño.

Sea como fuere, lo cierto es que desde el inicio de la pandemia nuestro país ha tenido escasos e incluso nulos, en la mayoría de comunidades, casos de gripe, cuando otros años era una enfermedad de lo más común.

En concreto, cabe recordar que, sin ir más lejos, en la temporada 2019-2020 --ya aquejada por el COVID en los últimos meses del balance--, se detectaron en nuestro país 619.000 casos que fueron atendidos por los servicios de Atención Primaria y 27.700 de ellos terminaron necesitando de hospitalización. Incluso 1.800 precisaron de atención en unidades de cuidados intensivos y 3.900 personas fallecieron.

PARECE QUE NO ES INCOMPATIBLE CON EL COVID. Sin embargo, este año todo ha cambiado sustancialmente. Los expertos decían que ante la presencia del coronavirus, un virus cuatro veces más transmisible que el de la gripe, no podía darse la convivencia de ambos en un organismo, por lo que solo quedaba el COVID. Otros, por su parte, señalaban que el uso de la mascarilla reducía mucho la posibilidad de contagio, ya que los aerosoles con la carga vírica no se diseminaban por el ambiente. Sea como fuere, lo cierto es que la gripe desapareció.

Pero ahora, más de un año después del inicio de la pandemia, Galicia ha detectado el primer caso de gripe común, gripe B, en el análisis de muestras correspondiente al periodo que va desde el 22 de marzo hasta el 4 de abril. En concreto, de las 691 muestras analizadas por el grupo de microbiología del Sergas, solo una de ellas dio positivo para virus de gripe tipo B (apenas el 0,14 %).

Es por ello que, ante tan baja incidencia, el Servizo Galego de Saúde sigue concluyendo en su informe semanal que la difusión geográfica de la actividad grupal continúa siendo “nula”.

Además, también hay que tener en cuenta que no ha habido casos de gripe –este– que pudiesen haber precisado de hospitalización hasta la fecha. En la temporada 2019-2020 necesitaron ingresar en los hospitales gallegos 1.628 pacientes.

EN ESPAÑA HAY 12 CASOS. Finalmente, destacar que si miramos la situación en el conjunto de España, esta es similar, pero no idéntica. Hay un total de 12 casos, siendo la comunidad más afectada Aragón, con cinco; seguida de Castilla-La Mancha y La Rioja, con tres. á.p.