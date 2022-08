Segundo un estudo, aos cinco días a metade dos positivos xa non contaxia

Santiago. Un novo estudo, publicado este mércores na revista científica ‘Journal of the American Medical Association’, conclúe que arredor do 50% das persoas que dan positivo nun test rápido de antíxenos de covid-19 logo dos cinco días de infección, probablemente xa non sexan contaxiosas.

Os investigadores indican que, no estudo, todos os participantes que deron negativo en antíxenos no sexto día tiveron un cultivo vírirco negativo, o que indica que probablemente xa non son contaxiosas. Sorprendentemente, as metade das tres cuartas partes das persoas que deron positivo tamén tiveron un resultado negativo neste cultivo vírico.

Deste xeito, os autores conclúen que a imposición dunha proba rápida de antíxenos coma requisito podería “prolongar indebidamebte o illamento” de quen xa non é infeccioso. ECG/EP