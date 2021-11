Senén Barro recoge el Premio Nacional de Informática en Madrid

“Es un honor inmenso. Mi agradecimiento al jurado, no solo por el galardón, sino también porque a través de los premios nacionales prestigian la investigación española en informática”, manifestó el exrector Senén Barro, director científico del CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes) de la Universidade de Santiago (USC) al recoger el Premio Nacional de Informática, concedido por la Sociedad Científica Informática de España (SCIE) y entregado de manera conjunta con la Fundación BBVA. Se trata de un reconocimiento de máximo prestigio que se concede a investigadores y entidades públicas y privadas que dedican su labor al estudio, fortalecimiento y divulgación de la informática.

El catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (IA) tuvo palabras de agradecimiento también para todas las personas que lo acompañaron en su carrera. “Son muchas, a lo largo de una vida dedicada a la universidad, y en particular quienes han hecho como parte del Grupo de Sistemas Inteligentes (GSI), que creé hace más de tres décadas, y del que me siento enormemente orgulloso; el grupo, los investigadores que lo forman, son sin duda mi mejor proyecto científico: un proyecto creado en y gracias a mi alma mater, la USC, que me ha dado todo lo que soy profesionalmente”.

El director del CiTIUS insistió en la necesidad de reforzar la investigación en esta área del conocimiento ante la oportunidad que se presenta en el actual contexto histórico, con la creciente expansión de la Inteligencia Artificial.

Para el premiado, una máquina inteligente debe saber resolver problemas complejos con un alto grado de autonomía y capacidad de aprendizaje: “Siempre me ha apasionado el reto de hacer máquinas inteligentes; me considero un investigador de tipo explorador: tener intereses amplios me ha hecho explorar distintos campos de la inteligencia artificial”, dijo.

En lo que respecta al futuro más próximo, el catedrático de la USC concluyó diciendo que “la IA es la tecnología más transformadora que hemos desarrollado nunca, y solo si apostamos por una IA confiable y por el bien común, amplificaremos sus beneficios y atenuaremos sus posibles perjuicios”. Una máxima que, en palabras de Senén Barro, “ha guiado siempre la labor del GSI, la mía en particular, y que ahora también abandera el CiTIUS».